Mercedes vince il Mondiale costruttori: chi c'è dietro al successo
La Mercedes ha vinto il Mondiale costruttori 2026 di Formula 1. Oltre a quello piloti conquistato con Kimi Antonelli, il team di Brackley conferma il suo straordinario 2026 con quest'altro successo. Scopriamo quali sono le figure che si nascondono dietro a questo trionfo: di seguito l'organigramma della scuderia
- Kimi è nato a Bologna, in Italia, nel 2006 ed è entrato a far parte del Junior Programme nell'aprile del 2019. Dopo una promettente stagione da esordiente, le sue straordinarie prestazioni lo hanno reso il più giovane campione del mondo di Formula 1, a soli 20 anni e 68 giorni.
- George è nato il 15 febbraio 1998 a King's Lynn, nel Norfolk, da Steve e Alison Russell. È in Mercedes dal 2022. In Formula 1 vanta 8 vittorie.
- Nato a Vienna, in Austria, nel 1972. Toto è entrato nel mondo Formula 1 nel 2009 investendo nella Williams diventandone direttore esecutivo nel 2012. Nel 2013 è entrato a far parte di Mercedes come Managing Partner e sotto la sua guida il team di Brackley ha vinto otto campionati costruttori consecutivi e sette titoli piloti. Ha guidato Mercedes verso la vittoria di entrambi i Mondiali anche nel 2026.
- La carriera di Rob nel motorsport è iniziata nel 2005, quando è entrato a far parte di Mercedes-Ilmor. Nel 2010 si è unito a Mercedes, all'epoca ancora agli inizi, come Direttore Operativo. Nel 2026, ha assunto il ruolo di Amministratore Delegato.
- La carriera di James Allison è iniziata nel 1991, quando è entrato in Benetton. Nel 1997 è passato alla Ferrari con la conquista di sei Costruttori consecutivi. Dopo sei anni a Maranello, l'arrivo in Renault con i due titoli mondiali consecutivi di Alonso. Poi Lotus e di nuovo Ferrari, fino all'ingresso in Mercedes come direttore tecnico nel 2017, in cui il team ha vinto cinque titoli costruttori e quattro titoli piloti. Da aprile 2023, è direttore tecnico del team.
- Italiano, classe 1970. Nel 1998 ha lavorato in Minardi per poi iniziare a collaborare con Ferrari dal 2001. Nel 2006 ha assunto il ruolo di responsabile del dipartimento di ricerca e sviluppo, e dal 2012 quello di Deputy Chief Designer. Nel 2014 venne nominato capo progettista. Dalla Ferrari all'Alfa Romeo fino alla Haas, dove rimane fino al 2024. Infine, l'attuale tappa in Mercedes, in cui è vice direttore tecnico.
- Shovlin ha iniziato la sua carriera con la BAR nel 1999, poi Honda, Brawn GP e, dal 2010, Mercedes. L'anno successivo, è stato promosso alla posizione di direttore degli ingegneri di pista, ruolo che continua a ricoprire.
- Nel 2011 è entrato a far parte della Mercedes dirigendo la comunicazione motorsport del team, per poi dedicarsi a quella esclusiva di Formula 1. Oggi è vice team principal del team e lavora a stretto contatto con il team principal e Ceo Toto Wolff.