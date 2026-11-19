Un'altra domanda, non sulla F1 e soprattutto per Lando, ma Valtteri e Lance sono i benvenuti a partecipare. Giocherai a GTA VI? Avrai tempo durante la tripla sfida

NORRIS: "No, non credo. Non ho mai giocato a GTA V, forse un paio di volte, ma, sì, non... Voglio dire, è un bel gioco, e mi piace quasi quello che vedo fare agli altri, ma, sì, non fa per me. È fantastico. Mi piacerebbe molto, ma non mi era permesso giocarci da piccolo. Non mi era permesso, quindi quando andavamo in gita scolastica e riuscivo a prendere in prestito la PSP di qualcuno, era la gita più bella della mia vita perché finalmente potevo giocarci. Ma non ci ho mai giocato da bambino. Non ci ho mai giocato da grande, quindi non è mai stato il mio genere. Però so che molte persone in tutto il mondo ci stanno giocando proprio ora, quindi magari cambierò idea, ma per ora la risposta è no".

BOTTAS: "Non è nei miei piani. Penso che ci siano cose migliori da fare là fuori. Sai, il mondo esterno è davvero bello. È piacevole stare all'aria aperta, quindi va bene così".

STROLL: "Probabilmente lo accenderò prima o poi, di sicuro. Sì, ci darò un'occhiata".