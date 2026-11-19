Formula 1, la conferenza in live streaming del GP Las Vegas 2026
Si alza il sipario sul fine settimana della Formula 1 a Las Vegas, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026. Ora, sul canale 207 e in streaming, la conferenza piloti. Stanotte in pista per le prove libere dall'1.30. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW
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- Forse avete preso qualche scorciatoia.
BOTTAS: "Qualche scorciatoia. Cercheremo di fare meglio. Sì, qualche scorciatoia, ma cercherò di migliorare".
NORRIS: "Onestamente non ci ho pensato, ma credo che i piloti non guideranno effettivamente le auto, ma è stato divertente l'ultima volta. Potrebbero renderle un po' più veloci, ma potrebbe diventare un po' pericoloso, quindi non vedo l'ora. Onestamente non so ancora cosa faremo, ma credo che i piloti non guideranno effettivamente le auto".
- La Lego ci ha detto che vedremo le LORO auto in azione il giorno della gara. Avete imparato qualcosa dalle precedenti edizioni? Qual è il vostro piano questa volta? È una gara per tutte e tre. Lance, perché non iniziamo da te?
STROLL: "Non lo so. Non ho ancora un piano. Non ci ho pensato molto. Ci dormirò su stanotte".
BOTTAS: "In realtà non so quale sia il piano della Lego. Useranno le stesse auto Lego? Ok, beh, la mia migliore gara quest'anno è stata a Silverstone, la gara Lego. Credo di essere arrivato terzo".
- Una domanda per te, Lando. Prima ti è stato chiesto del Campionato Costruttori e dell'importanza di arrivare terzi e cosa significhi per ogni singolo membro del team. Naturalmente, i bonus del Campionato Costruttori entrano in gioco in questa fase della stagione. E, sai, cosa c'è in gioco? Senti il peso di questa responsabilità e di dover fare in modo che quei bonus contino davvero alla fine della stagione?
NORRIS: "Sì, credo di sì, perché si parla sempre di punti, punti del Campionato Costruttori e tutte queste cose, ed è molto importante, ma penso che spesso ci si dimentichi degli extra, sai, i bonus che ne derivano. Non per me, ma per tutti i membri del team, sai, quindi si tratta di un sacco di soldi dal quarto al terzo posto, e tutti i membri del team che lavorano ogni giorno ricevono anche i loro bonus a fine anno, quindi li vogliono tanto quanto chiunque altro. Ovviamente, poi ci sono io che scendo in pista e loro contano su di me e Oscar per fare un buon lavoro. Quindi non so, cose semplici, possono comprare ai loro figli regali più belli o regali o qualsiasi altra cosa, e trasferirsi nella nuova casa o qualsiasi altra cosa. Quindi ovviamente significa molto. Significa moltissimo, ma per me la squadra è sempre la motivazione che mi spinge a dare il massimo, quindi non credo che questo cambi il mio approccio alle cose. Ma certamente in questo periodo dell'anno, quando lotti per quel tipo di differenza nel campionato costruttori, ci pensi, e ne ho parlato anche con i miei ingegneri e la mia squadra durante la settimana: se, cercando di finire in terza posizione nel campionato costruttori, devo volare fino in Cina, voglio farlo, oppure non ci provo così tanto, ma in tal caso loro non riceverebbero il bonus? Quindi il mio obiettivo è volare in Cina alla fine della stagione. Se riesco a finire in terza posizione nel campionato piloti, spero che significhi che abbiamo avuto una buona fine di stagione, e anche loro riceveranno un buon bonus, quindi questo è il mio obiettivo".
- Lance, dicci cosa ne pensi di questa pista. Ti piace? E pensi di avere ua buona macchina qui?
STROLL: "Sono sicuro che ti piaccia, come del resto ogni pista. Ma questo fine settimana, molto probabilmente, non sarà altrettanto piacevole per noi. Come ho detto, abbiamo poca potenza. Probabilmente saremo indietro di due secondi solo sui rettilinei, quindi non sarà una bella sensazione guidare su tutti questi rettilinei con la poca potenza che abbiamo. A volte è quasi pericoloso, questa mancanza di potenza, quanta ce ne manca. Quindi, sì, ho dei bei ricordi qui. Non credo che, voglio dire, probabilmente non sarà altrettanto piacevole questo fine settimana, ma, sì, cercheremo di ottenere il massimo".
- Lance, el 2023 sei passato dalla 19ª alla 5ª posizione qui. Mi chiedevo se pensi che sia una pista che ti si addice, o se semplicemente hai avuto una buona giornata, una buona macchina?
STROLL: "Penso che abbiamo avuto una penalità al motore, quindi siamo dovuti partire ultimi, e poi avevamo una buona macchina".
- Domanda per Lance. Mentalmente, in questa stagione difficile, quanto desideri battere il nuovo record di ritiri in una stagione?
STROLL: "Ne ho sentito parlare, ma, sai, abbiamo avuto molti problemi, molti problemi al motore. È stato un anno difficile per tutta la squadra. Non siamo competitivi come vorremmo, ed è stato un anno lungo per tutti. Ma come ho detto prima, tutto quello che possiamo fare è rimanere positivi e guardare al futuro e, sai, speriamo di essere in una posizione molto più competitiva l'anno prossimo".
- Un'altra domanda, non sulla F1 e soprattutto per Lando, ma Valtteri e Lance sono i benvenuti a partecipare. Giocherai a GTA VI? Avrai tempo durante la tripla sfida
NORRIS: "No, non credo. Non ho mai giocato a GTA V, forse un paio di volte, ma, sì, non... Voglio dire, è un bel gioco, e mi piace quasi quello che vedo fare agli altri, ma, sì, non fa per me. È fantastico. Mi piacerebbe molto, ma non mi era permesso giocarci da piccolo. Non mi era permesso, quindi quando andavamo in gita scolastica e riuscivo a prendere in prestito la PSP di qualcuno, era la gita più bella della mia vita perché finalmente potevo giocarci. Ma non ci ho mai giocato da bambino. Non ci ho mai giocato da grande, quindi non è mai stato il mio genere. Però so che molte persone in tutto il mondo ci stanno giocando proprio ora, quindi magari cambierò idea, ma per ora la risposta è no".
BOTTAS: "Non è nei miei piani. Penso che ci siano cose migliori da fare là fuori. Sai, il mondo esterno è davvero bello. È piacevole stare all'aria aperta, quindi va bene così".
STROLL: "Probabilmente lo accenderò prima o poi, di sicuro. Sì, ci darò un'occhiata".
- Sappiamo ormai che andremo in Medio Oriente per gli ultimi due Gran Premi. Sebbene la regione non sia più così instabile come all'inizio dell'anno, e il MotoGP in Qatar si sia svolto senza intoppi, avete ancora delle riserve personali o ora siete relativamente tranquilli riguardo alla situazione, riguardo al viaggio? Questa domanda è rivolta a tutti e tre. Perché non iniziamo con il campione del mondo in carica?
NORRIS: "No, voglio dire, onestamente, non vedo l'ora. Da parte mia, sto bene. Immagino che il punto sia che viaggiamo con una grande squadra, quindi la domanda è più: cosa ne pensa il resto del mio team? Io sto bene. La prossima settimana ho il matrimonio di un amico in Bahrain, quindi al momento avevo in programma di andare lì e poi in Qatar e infine ad Abu Dhabi. Da parte mia, non è una preoccupazione, ma, sì, non si tratta di me, immagino. Si tratta di molte più persone. Ci sono i tifosi, il personale del team, quindi la domanda è più che altro per loro, più che per me stesso. È la stessa cosa, in realtà".
BOTTAS: "No, correrò sicuramente lì. Nessuna preoccupazione, perché Lando ha detto che, se lo sport, se la Formula 1 decidesse di andare lì, non ci andrebbero se non ci fosse un piano chiaro o se non sapessero che sarà sicuro. Quindi, sì, sono abbastanza sicuro che andrà tutto bene, quindi nessuna preoccupazione da parte mia".
STROLL: "Lo stesso per me"
- Questo è l'unico circuito del calendario dove la McLaren ha corso più di tre volte senza mai arrivare tra i primi cinque, quindi cosa ti aspetti per questo weekend?
NORRIS: "Mi aspetto di arrivare tra i primi cinque. Non per un motivo particolare, intendo. Ovviamente, a volte non siamo stati così competitivi negli anni precedenti, e non è certo una pista che ci ha sempre portato al meglio. Ma l'anno scorso ero in pole position qui, anche se le condizioni erano molto diverse, e in gara avevamo il passo per vincere, ma abbiamo dovuto gestire molte cose, quindi saremmo arrivati secondi, e Oscar, non so, quinto o sesto. Quindi forse anche meglio. Non è qualcosa che mi spaventa. Non è che vengo qui pensando: "Questa pista non ci si addice per niente". È sicuramente un circuito cittadino, e non abbiamo ottenuto grandi risultati sui circuiti cittadini. La macchina è già abbastanza difficile da guidare su un circuito normale, figuriamoci su un circuito cittadino, quindi è difficile per noi ottenere un buon tempo sul giro. Ma sì, i risultati precedenti su questa pista non mi preoccupano".
- E tu, Lando?
NORRIS: "Io? No, interpreterò un altro ruolo nel film. Non so ancora quale, ma sarò in un'altra parte. Non direi di essere un cattivo, ma sì, interpreterò un altro ruolo. Non ci avevo mai pensato, quindi è una bella domanda. Il primo che mi è venuto in mente è Fernando. Sai, in alcune delle sue apparizioni pubbliche si è presentato in giacca e cravatta, e ha il carisma giusto, quindi direi Fernando. Riesco a immaginare George".
- Per tutti e tre, soprattutto per Lando, siete britannici. La settimana scorsa i media hanno riportato che Robert Patterson sarà il nuovo James Bond, l'agente 007. Per te, e anche per Lance e Valtteri, quale tra i piloti in griglia potrebbe essere un buon James Bond in futuro
NORRIS: "Bella domanda. La domanda è: chi vorrebbe farlo? George? Voglio dire, di solito vestito in giacca e cravatta e cose del genere. Credo che George lascerebbe la Formula Uno per diventare James Bond, quindi direi che George sarebbe la scelta migliore. Non so chi altro vorrebbe farlo. Non so chi penso che sarebbe più adatto, ma probabilmente anche lui lo vorrebbe. Quindi punto su George".
- Lando, hai avuto seri problemi di visibilità e condizioni pericolose sul podio in Brasile. Cambierai le tue abitudini di festeggiamento post-gara?
NORRIS: "Sì, credo che quella sia stata la parte più difficile del weekend. Lo scoprirete domenica se salirò sul gradino più alto del podio. Voglio dire, non lo faccio mai se non sono il primo, quindi devo provare a vincere un'altra gara per farvelo sapere. Ma per la prima volta in carriera, ho trovato il limite di una bottiglia di champagne, quindi sono contento di esserci finalmente riuscito. Sono anche finito in mezzo alle scintille, il che non ha aiutato, ma va bene. Non me ne sono nemmeno accorto, quasi non l'ho notato. Ho solo sentito l'orecchio piuttosto caldo, ma non mi sono bruciato. Quindi, sì, non sono stati i miei ultimi secondi, ma è comunque un ricordo da conservare. Quindi ho conservato un po' di champagne. Probabilmente ce n'è ancora un po' sul podio in Brasile, ma sì, lo scoprirete alla mia prossima vittoria".
- Lando, i segnali positivi di quest'ultima parte di stagione ti rassicurano in vista del 2027?
NORRIS: "Certamente, assolutamente. Credo che, considerando da dove eravamo partiti all'inizio dell'anno, abbiamo avuto la power unit migliore per tutta la stagione in termini di affidabilità, costanza e facilità d'uso, anche se tutti gli altri ci hanno raggiunto. Inoltre, con gli aggiornamenti della Red Bull, anche la Red Bull ha disputato alcune gare con le power unit migliori. Quindi abbiamo avuto un buon inizio da questo punto di vista, ma un inizio difficile per quanto riguarda l'ottimizzazione di molti di questi aspetti. Abbiamo vinto, ma la macchina era ancora lontana dall'essere perfetta. Il fatto di aver ottenuto una serie di vittorie a metà stagione, la vittoria in Brasile, ci dà molti segnali positivi. Direi che ci sono ancora alcuni problemi, diciamo, più seri e fondamentali, che stiamo cercando di affrontare e migliorare per la prossima stagione. Ma considerando la situazione attuale, credo che possiamo comunque essere molto soddisfatti di come è andata la stagione. Certo, vogliamo sempre di più. Le aspettative nei nostri confronti, come McLaren, in quanto due volte campioni costruttori nelle ultime due stagioni, saranno molto alte e ci siamo prefissati obiettivi molto ambiziosi. Ma conquistare il campionato la scorsa stagione è stata una sfida davvero difficile. Ovviamente, anche l'inizio di questa stagione non è stato quello che avremmo voluto, quindi penso che ci siamo ripresi bene. Il team ha fatto un lavoro straordinario, ma sappiamo anche, per quanto siamo felici al momento, che abbiamo ancora molto lavoro da fare perché la lotta contro Red Bull, Ferrari e Mercedes è molto dura. Stanno tutte facendo un ottimo lavoro. Ma è la prima volta che possiamo quasi smettere di rincorrere e fare un passo indietro, analizzare le cose, rianalizzare e valutare cosa funziona bene, cosa possiamo mantenere e cosa dobbiamo assolutamente migliorare. Quindi siamo molto fiduciosi per il prossimo anno, senza dubbio".
- Valtteri, hai detto di aver firmato un contratto a lungo termine con Cadillac. Il tuo team, però, sembrava fare di tutto per dare a Colton Herta la possibilità di ottenere una Super Licenza, cosa che poi ha fatto, lasciando intendere che sarebbe stato disponibile a prendere il tuo posto la prossima stagione. Quindi, quanto sono state difficili le ultime settimane per te e cosa ti passava per la testa mentre le speculazioni continuavano a crescere?
BOTTAS: "Prima di tutto, con Colton, sai, il piano per quest'anno era sempre stato quello di fargli ottenere abbastanza punti per la Super Licenza, perché se non la ottiene quest'anno, sarà quasi impossibile ottenerla in futuro. E non significa che debba usarla subito. Rimarrà valida per diversi anni, quindi questo era sempre stato il piano, e va tutto bene. E sì, c'è stato un po' troppo clamore nelle ultime settimane. È stato davvero inutile, ma è per questo che abbiamo voluto dare oggi una conferma ufficiale, cosa che sapevo già da un po' di tempo, così almeno possiamo mettere fine a tutto questo trambusto. Posso concentrarmi sul lavoro invece di rispondere a domande di questo genere, e questo mi dà la tranquillità necessaria per lavorare di nuovo in vista del futuro, come ho già detto, ed è esattamente ciò per cui ho firmato".
- Lance, ultima domanda da parte mia. Il tuo compagno di squadra Fernando Alonso ha annunciato che parteciperà alla Dakar a gennaio. Possiamo aspettarci che tu partecipi ad altre gare al di fuori della Formula 1 anche nel 2027?
STROLL: "No, niente di programmato".
- E in termini di tranquillità, concentriamoci su questo fine settimana. Cosa possiamo aspettarci da te e dal team? STROLL: "Probabilmente sarà un fine settimana difficile per noi. Ci sono molti lunghi rettilinei qui, e sappiamo di avere poca potenza. Probabilmente è stato il nostro problema principale quest'anno, la mancanza di potenza sui lunghi rettilinei. E qui ce ne sono molti, quindi probabilmente sarà un fine settimana difficile, ma faremo del nostro meglio".
A quale orizzonte temporale ti riferisci quando dici questo? Pensi di poter ribaltare la situazione come team entro il 2027?
STROLL: "Sai, il piano è quello di fare un grande passo avanti, ma vedremo. So solo che abbiamo un'ottima squadra a Silverstone. Tutti si stanno impegnando al massimo e c'è molto talento a Silverstone. Quindi, sì, speriamo di diventare molto più forti presto".
- Lance, quanto è difficile continuare a presentarsi quando ti aspetti quasi di avere altri problemi?
STROLL: "Beh, penso molto al futuro. Credo che abbiamo un'ottima squadra, persone davvero valide e di grande talento. Non siamo ancora dove vorremmo essere, ma penso che il futuro sia molto promettente per Aston Martin".
- Lance, passiamo a te. Valtteri ne ha parlato prima, troppi ritiri quest'anno, e suppongo che lo stesso si possa dire di te. Volevo iniziare chiedendoti quanto è stata dura questa stagione a livello mentale, viste le sfortune che hai subito?
Lance STROLL: "Sì, molti problemi durante l'anno, troppi ritiri. Sai, sappiamo di non essere dove vorremmo essere, quindi ci concentriamo sul futuro e cerchiamo di migliorare le cose".
- Parliamo del Campionato Costruttori adesso. La McLaren è a 17 punti dalla Red Bull Racing. Quanto è importante per il team il terzo posto?
NORRIS: "Moltissimo, sì, un'importanza enorme. Voglio dire, stiamo ancora lottando per tutto il possibile. Si tratta di un sacco di soldi per tutta la squadra, per ogni singolo membro del team. Quindi, come sempre, c'è molta pressione su di me e Oscar per scendere in pista e fare bene, per portare punti alla squadra e avere due macchine in lizza per i punti. Oscar si prenderà una bella penalità questo fine settimana, quindi partirà dal fondo della griglia, o si spera non dal fondo, ma dal centro del gruppo. Ma abbiamo solo bisogno di risultati costanti. Dobbiamo, come ha detto Valtteri, assicurarci di essere lì. Possono ancora succedere molte cose e sono successe durante le gare, quindi abbiamo bisogno di due macchine in lizza per i punti. Ma il terzo posto è un grande obiettivo per noi, ovviamente".
- Quindi pensi di poter lottare per la vittoria qui a Las Vegas?
NORRIS: "Non è esattamente quello che ho detto. Quando si presenta l'opportunità, penso che in termini di ritmo sull'asciutto, non fossimo proprio al livello della Mercedes in Brasile. Quello che abbiamo visto spesso ultimamente è che sembra cambiare tutto ogni fine settimana. Un fine settimana la Ferrari può essere la più veloce, il fine settimana successivo può essere la Mercedes, la Red Bull. Non direi che siamo mai in una posizione in cui possiamo dire di essere i migliori, ma ci stiamo sicuramente avvicinando molto. Eravamo molto vicini in Brasile, ma le condizioni di bagnato e le condizioni difficili mi hanno sicuramente permesso di ottenere qualcosa in più, anche di risalire un po' la classifica. Quindi, se sarà un fine settimana simile, allora forse. Ma il team sta lavorando molto duramente, quindi sono ottimista sul fatto che possiamo ottenere un buon risultato e possiamo ancora lottare, e questo è il mio modo di pensare".
- Lando, innanzitutto, tanti auguri di buon compleanno in ritardo... Las Vegas non è stata particolarmente gentile con te e la McLaren in passato, soprattutto l'anno scorso.
Lando NORRIS: "Sì, rifarci degli ultimi anni qui. Non è stata la nostra pista migliore come team. Non direi che sia stata una brutta pista per me. L'anno scorso è stato un weekend piuttosto buono fino al risultato di domenica. Quindi penso che sia una pista che mi piace. Ci sono molte sfide da affrontare lungo il percorso. Ma gli ultimi weekend sono stati ovviamente positivi, e il Brasile è stato un weekend fantastico per me e anche per il team. Quindi, sai, abbiamo fatto dei buoni progressi. Abbiamo ancora molta strada da fare, ma penso che lo scorso weekend abbiamo dimostrato che quando c'è una piccola opportunità, una piccola finestra per noi per vincere, possiamo farcela. Quindi speriamo che questo weekend sia lo stesso".
- Che dire di Las Vegas PER questo fine settimana e, naturalmente, delle due gare in Medio Oriente in programma? Quali obiettivi ti sei prefissato per la fine della stagione?
BOTTAS: "Dobbiamo finire le gare. Sai, ultimamente ci sono stati troppi ritiri, quindi dobbiamo finire perché se non finiamo, non possiamo lottare per il titolo, capisci? Quindi, sì, speriamo di poter comunque trarre degli insegnamenti utili in vista del prossimo anno".
- Il 2026 è stato più difficile del previsto?
BOTTAS: "Non mi aspettavo niente di facile, quindi ero preparato mentalmente. Tutto bene. Cerco solo di fare il mio lavoro al meglio, dentro e fuori dalla pista, e di spingere la squadra verso il futuro".
- Dici che ci sono già stati degli intoppi lungo il percorso. Come valuti il 2026 finora?
BOTTAS: "Sapevo che ci sarebbero stati dei problemi, dei ritiri. Forse ci sono stati più ritiri di quanto sperato o previsto, ma credo che fosse inevitabile. È stata una corsa contro il tempo, una volta che il team ha ottenuto l'ammissione in Formula 1, poter progettare e costruire una monoposto, è stato quasi un miracolo. Sapevo quindi che sarebbe stato un anno di apprendimento, un anno di debugging, di risoluzione dei problemi, ma abbiamo una buona opportunità il prossimo anno, ovviamente, cercando di realizzare una vettura completamente nuova dal punto di vista meccanico e aerodinamico, quindi speriamo di poter fare un grande passo avanti, essere competitivi e avere una vettura più affidabile".
- Valtteri, iniziamo da te Oggi è arrivata una notizia importantissima. Sei confermato in Cadillac per il 2027. Congratulazioni! Puoi dirci cosa ne pensi della notizia e quali sono i tuoi obiettivi per il prossimo anno?
Valtteri BOTTAS: "Beh, grazie. Non sono rimasto sorpreso, ma è bello avere la conferma perché ho sempre firmato pensando al lungo termine, non solo a un anno. Ho accettato un progetto sapendo che sarebbe stato complicato, che ci sarebbero stati degli ostacoli. Ci saranno ancora degli ostacoli da superare, ma almeno credo che stiano diventando più piccoli. Quindi, sì, sono molto contento perché l'intenzione è sempre stata quella di impegnarmi nel progetto a lungo termine e cercare di progredire verso il futuro".
Amici di Sky, appassionati di F1, il Mondiale è arrivato a Las Vegas. Seguiamo insieme la conferenza piloti, mentre stanotte via all'azione in pista con le prime libere all'1.30. Tutto in diretta su Sky e qui in tempo reale con tutti gli aggiornamenti
Secondo gruppo di piloti in conferenza:
- Sainz (Williams)
- Lawson (Racing Bulls)
- Hulkenberg (Audi)
Primo gruppo di piloti in conferenza:
- Norris (McLaren)
- Stroll (Aston)
- Bottas (Cadillac)
LECLERC - Alla vigilia del weekend di Las Vegas, Charles Leclerc ridimensiona le frizioni con Lewis Hamilton e fissa gli obiettivi in pista per il finale di stagione: "Dopo pochi minuti la tensione era già sparita" e "Il mio obiettivo principale ora è provare a vincere delle gare prima della fine dell'anno". Alle 12.30 il pilota monegasco sarà protagonista della Pit Walk su Sky Sport 24.
HAMILTON - Dopo le tensioni e il chiarimento avvenuto a Interlagos, Lewis Hamilton fa il punto da Las Vegas sul rapporto con Charles Leclerc: "Siamo molto uniti e stiamo procedendo, a mio avviso, nella direzione giusta. Conosciamo i rispettivi limiti e condividiamo l'obiettivo finale: ottenere il miglior risultato possibile per la squadra".
FERRARI 'NOIR' - A Las Vegas i piloti della Scuderia Ferrari scenderanno in pista con un completo speciale: un design esclusivo pensato appositamente per illuminare il weekend notturno sulla Strip. GUARDA LE FOTO
LIVREE SPECIALI - In occasione del Gran Premio di Las Vegas, Cadillac, Aston Martin e Williams scenderanno in pista con una livrea speciale pensata appositamente per la tappa statunitense. Un cambio d'abito esclusivo per illuminare la notte della Strip e celebrare uno degli appuntamenti più spettacolari del calendario. QUI FOTO E DETTAGLI
PENALITA' - In vista del GP di Las Vegas, il fine settimana della Formula 1 si apre all'insegna delle penalità e delle novità tecniche sulle power unit. Mentre in casa Mercedes l'attenzione è puntata sulle scelte mirate per Kimi Antonelli, in casa McLaren la situazione si complica notevolmente per Oscar Piastri, costretto a scontare un pesante arretramento sulla griglia di partenza per ragioni legate all'affidabilità. Norris cambia turbo, ma in questo caso nessuna penalità
CIRCUITO - Lo "Strip Circuit" è un tracciato cittadino diverso da quello protagonista in Nevada fino al 1982. Per lunghezza è il secondo nel Mondiale, presenta 17 curve e qui vi spieghiamo tutte le sue caratteristiche. CLICCA QUI PER I DETTAGLI
CALENDARIO - La Formula 1 ha confermato gli ultimi due appuntamenti in Medio Oriente: si correrà dunque in Qatar il 29 novembre, per chiudere la stagione ad Abu Dhabi il 6 dicembre. Intanto, nel fine settimana la F1 farà tappa a Las Vegas (occhio agli orari!). Qui date e highlights
Si corre a Las Vegas, con un occhio già al Mondiale 2027
Scatta un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Skyein streaming su NOW. La F1 torna in pista per il Gran Premio di Las Vegas, in programmada giovedì 19 a domenica 22 novembre, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Si parte oggi alle 12 con la conferenza stampa piloti. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima all'1.30, la seconda alle 5. Sabato, all'1.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 5 scattano le qualifiche. Domenica, alle 5, al via la gara. Nel weekend americano in pista anche la F1 Academy.
Il nostro team per raccontarvi tutto il Mondiale di F1
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l'inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l'anno si alterneranno tra studio e circuito. L'approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Tutti gli appuntamenti a 4 ruote
Nel fine settimana motoristico di Sky Sport spazio anche allo storico Gran Premio di Macau. Domenica 22 novembre su Sky Sport Max, il programma prenderà il via alle 2.15 con la FIA F4 World Cup Race, per proseguire alle 5.35 la FIA GT World Cup Race, e chiudersi alle 8.30 la FIA Formula Regional World Cup Race.
Gli aggiornamenti live su Sky Sport 24 e Skysport.it
Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.
Oggi in diretta sul canale 207 di Sky
- Ore 12: Conferenza stampa piloti anche in streaming su Skysport.it
- Ore 12.30: Paddock Live Pit Walk: ospite Leclerc
Il programma delle dirette di domani su Sky Sport F1
- Ore 1.15: Paddock Live
- Ore 1.30: F1 – Prove Libere 1
- Ore 2.30: Paddock Live
- Ore 2.55: F1 Academy – Prove Libere
- Ore 4.45: Paddock Live
- Ore 5: F1 – Prove Libere 2
- Ore 6: Paddock Live
- Ore 6.25: F1 Academy – Qualifiche
- Ore 7.15: Paddock Live
- Ore 7.45: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Cosa vedremo sabato LIVE sul canale 207
- Ore 1.15: Paddock Live
- Ore 1.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 2.30: Paddock Live
- Ore 3.10: F1 Academy – Race 1
- Ore 4.15: Warm Up
- Ore 4.30: Paddock Live
- Ore 5: F1 - Qualifiche
- Ore 6.15: Paddock Live
Domenica 22 novembre: il programma su Sky Sport F1
- Ore 1.15: F1 Academy – Race 2
- Ore 4: Paddock Live
- Ore 5: F1 - Gara
- Ore 7: Paddock Live Post-Gara
- Ore 7.30: Debriefing
- Ore 8: Notebook
- Ore 8.15: Race Anatomy