Ferrari, Hamilton: "Nessun problema con Leclerc, condividiamo lo stesso obiettivo"FERRARI
Dopo le tensioni e il chiarimento avvenuto a Interlagos, Lewis Hamilton fa il punto da Las Vegas sul rapporto con Charles Leclerc: "Siamo molto uniti e stiamo procedendo, a mio avviso, nella direzione giusta. Conosciamo i rispettivi limiti e condividiamo l'obiettivo finale: ottenere il miglior risultato possibile per la squadra". Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW
Lo dice Leclerc, lo ribadisce anche Hamilton: è tutto ok nel rapporto tra i piloti Ferrari. Secondo Lewis, infatti, le incomprensioni tra Messico e Brasile sono legate soprattutto a questioni di comunicazione e non a una mancanza di fiducia: "Non è una questione di fiducia. Credo semplicemente che stiamo lavorando costantemente sulla nostra comunicazione. Penso che quest'anno sia migliorata molto. Charles ha fatto un lavoro straordinario. Ci sono stati un paio di episodi, in particolare l'ultimo, in cui non ho ricevuto le informazioni di cui avevo bisogno e la comunicazione è arrivata all'ultimo minuto. Continueremo a lavorare sui nostri processi. Siamo molto uniti e stiamo procedendo, a mio avviso, nella direzione giusta".
Hamilton: "Io e Leclerc conosciamo i rispettivi limiti e soprattutto l’obiettivo del team"
Il sette volte campione del mondo ha aggiunto di guardare con serenità al prosieguo della convivenza con il compagno di box: "Ritengo che Charles sia un grande pilota. Credo, come ho detto, che i dettagli su cui ci siamo soffermati, ad esempio su quando chiudiamo la visiera, dimostrino chiaramente la nostra reciproca comprensione. Conosciamo i rispettivi limiti e condividiamo l'obiettivo finale: ottenere il miglior risultato possibile per la squadra. Pertanto, non credo che questo rappresenterà un problema in futuro; non ho alcuna preoccupazione riguardo al correre contro di lui, e immagino che nemmeno lui ne abbia nei miei confronti".