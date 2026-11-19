Dopo le tensioni e il chiarimento avvenuto a Interlagos, Lewis Hamilton fa il punto da Las Vegas sul rapporto con Charles Leclerc: "Siamo molto uniti e stiamo procedendo, a mio avviso, nella direzione giusta. Conosciamo i rispettivi limiti e condividiamo l'obiettivo finale: ottenere il miglior risultato possibile per la squadra". Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

Lo dice Leclerc, lo ribadisce anche Hamilton: è tutto ok nel rapporto tra i piloti Ferrari. Secondo Lewis, infatti, le incomprensioni tra Messico e Brasile sono legate soprattutto a questioni di comunicazione e non a una mancanza di fiducia: "Non è una questione di fiducia. Credo semplicemente che stiamo lavorando costantemente sulla nostra comunicazione. Penso che quest'anno sia migliorata molto. Charles ha fatto un lavoro straordinario. Ci sono stati un paio di episodi, in particolare l'ultimo, in cui non ho ricevuto le informazioni di cui avevo bisogno e la comunicazione è arrivata all'ultimo minuto. Continueremo a lavorare sui nostri processi. Siamo molto uniti e stiamo procedendo, a mio avviso, nella direzione giusta".