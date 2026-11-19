Alla vigilia del weekend di Las Vegas, Charles Leclerc ridimensiona le frizioni con Lewis Hamilton e fissa gli obiettivi in pista per il finale di stagione: "Dopo pochi minuti la tensione era già sparita" e "Il mio obiettivo principale ora è provare a vincere delle gare prima della fine dell'anno". Alle 16 il pilota monegasco sarà protagonista della Pit Walk su Sky Sport 24. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW GUIDA TV

Nel confronto con la stampa alla vigilia del GP di Las Vegas, Charles Leclerc (alle 16 protagonista della Pit Walk su Sky Sport24) ha chiarito come il dialogo con Lewis Hamilton e con la squadra abbia subito riportato serenità dopo i recenti episodi: "Dopo pochi minuti la tensione era già sparita. Possiamo avere opinioni diverse e succederà ancora, ma è bastato parlarne per chiarire tutto. Alla fine siamo rimasti a chiacchierare per un'ora perché stavamo bene insieme e abbiamo affrontato molti altri temi, cercando di capire come collaborare al meglio per aiutare la squadra a progredire".



Leclerc: "E' stato tutto un po' ingigantito" "Penso che sia stato tutto un po’ ingigantito, ma sono abituato a queste cose, guidando per la Ferrari da parecchi anni so che può succedere. Ma l'obiettivo per noi piloti non è quello di essere sempre d'accordo, e non lo sarà mai, ma sappiamo che la priorità è il team".

Leclerc: "La classifica non è un'ossessione, ma il secondo posto el Costruttori…" Sul piano sportivo, il pilota monegasco ha spiegato di non vivere la classifica come un'ossessione, pur tenendo alta l'attenzione sul lavoro comune: "Non è qualcosa di cui siamo ossessionati, a dire il vero. Certo, arrivare secondi è sempre meglio che terzi e mentirei se dicessi che non mi interessa affatto, ma non è il mio unico pensiero. Il mio obiettivo principale ora è provare a vincere delle gare prima della fine dell'anno: il secondo posto nel Mondiale Piloti o nei Costruttori sarebbe solo una naturale conseguenza”. E ha aggiunto: "Il secondo posto tra i Costruttori resta comunque importante e dobbiamo continuare a lavorare uniti".