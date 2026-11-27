Formula 2, GP Qatar: Ugochukwu in pole, Minì scatta 2°gp qatar
La Formula 2 è in Qatar per il penultimo appuntamento della stagione. A Lusail conquista la pole il campione della F3 Ugo Ugochukwu, che chiude davanti a Gabriele Minì. Solo quarta fila per l'attuale leader del campionato, Tsolov. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
A due mesi dall'ultimo appuntamento disputato in Azerbaijan, la Formula 2 è tornata in pista in Qatar per il penultimo appuntamento della stagione, prima di trasferirsi poi ad Abu Dhabi per l'ultimo evento in calendario. A Losail tanti volti nuovi in griglia, per effetto di un mercato piloti che ha già condotto a qualche cambio di team e a promozioni dalla Formula 3 o arrivi e partenze da e verso altre categorie. Ma l'assenza più importante è stata senza dubbio quella del brasiliano Rafael Camara (Invicta) che, già parte del Team Haas in Formula 1 e già impegnato nel programma della massima competizione, ha di fatto rinunciato a lottare per la conquista del titolo della F2 e ha abdicato da leader provvisorio della classifica generale, nella quale è ancora in testa -alla vigilia di questo weekend, con 207 punti. E allora la lotta per il titolo si riapre per i cinque protagonisti alle sue spalle, almeno aritmeticamente, che hanno tutti una nuova chance da giocarsi e non più solo il bulgaro Nikola Tsolov (Campos), fin qui suo più diretto avversario a quota 200. Possibilità teoriche ancora esistenti, infatti, ci sono per Alexander Dunne (Rodin, 189), Gabriele Minì (MP, 163) e persino Dino Beganovic (Dams, 137) e Noel Leon (Campos, 133). Camara sarà soltanto dunque spettatore di questa battaglia, al termine della quale molti dei protagonisti lasceranno il paddock della Formula 2. Tsolov con destinazione Red Bull Racing e un ruolo da pilota al simulatore in F1, Minì verso un ruolo di tester per la Alpine, gli altri con un futuro ancora tutto da decifrare.
La cronaca delle prove libere
Nel corso delle prove libere sui 5419 metri di Losail -interrotte a meno di tre minuti dalla bandiera a scacchi per un'uscita di pista di Kush Maini (ART), finito nella ghiaia, provocando l'esposizione della bandiera rossa, il più veloce della sessione è stato il norvegese Martinius Stenshorne (Rodin), autore del miglior tempo in 1’38”030, che ha preceduto John Bennett (Trident) di poco più di un decimo di secondo e Dino Beganovic (Dams). Solo settimo Tsolov, a quattro decimi dalla vetta. Decimo tempo per Gabriele Minì, a mezzo secondo dal miglior tempo. Ha debuttato nella serie cadetta anche Nicola Lacorte (una stagione in F3 con Dams) al volante di una Prema, ma il primo approccio del toscano non è stato semplice: ventunesimo. Tempi però da prendere con le dovute cautele per i rookies ai quali vanno riconosciute molte attenuanti: dalla scarsa conoscenza del circuito a un feeling tutto da creare con la nuova monoposto.
La cronaca delle qualifiche
Nella sessione di qualifiche per definire le due griglie: quella per la gara Sprint del sabato (con posizioni al via invertite per i primi dieci tempi) e per la Feature Race di domenica, in evidenza i ragazzini terribili provenienti dalla Formula 3: il campione 2026 Ugochukwu (VAR) e Slater (Invicta). A cinque minuti e mezzo dal termine Montoya (qui su una Dams) perde ma ruota posteriore destra: bandiera rossa. Quando si riparte è caccia al tempo per la pole position. A diciotto secondi dal termine della qualifica Villagomez (VAR) provoca una nuova bandiera rossa. E in pole balza definitivamente Ugo Ugochukwwu (VAR), battendo anche il riferimento record della pista che era di Fornaroli, campione della categoria nel 2025. Secondo tempo per il siciliano Minì (MP). I due partiranno in prima fila domenica in Feature race, davanti a Dunne e Goethe, Leon e Bennett. Tsolov scatterà solo falla quarta fila. Il bulgaro invece sarà in seconda fila in Sprint Race, accanto a Durksem, alle spalle di Slater e Stenshorne. Debutto con pole in categoria per Uguchukwu, dunque, e campionato riaperto dall'assenza di Rafael Camara.