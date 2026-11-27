A due mesi dall'ultimo appuntamento disputato in Azerbaijan, la Formula 2 è tornata in pista in Qatar per il penultimo appuntamento della stagione, prima di trasferirsi poi ad Abu Dhabi per l'ultimo evento in calendario. A Losail tanti volti nuovi in griglia, per effetto di un mercato piloti che ha già condotto a qualche cambio di team e a promozioni dalla Formula 3 o arrivi e partenze da e verso altre categorie. Ma l'assenza più importante è stata senza dubbio quella del brasiliano Rafael Camara (Invicta) che, già parte del Team Haas in Formula 1 e già impegnato nel programma della massima competizione, ha di fatto rinunciato a lottare per la conquista del titolo della F2 e ha abdicato da leader provvisorio della classifica generale, nella quale è ancora in testa -alla vigilia di questo weekend, con 207 punti. E allora la lotta per il titolo si riapre per i cinque protagonisti alle sue spalle, almeno aritmeticamente, che hanno tutti una nuova chance da giocarsi e non più solo il bulgaro Nikola Tsolov (Campos), fin qui suo più diretto avversario a quota 200. Possibilità teoriche ancora esistenti, infatti, ci sono per Alexander Dunne (Rodin, 189), Gabriele Minì (MP, 163) e persino Dino Beganovic (Dams, 137) e Noel Leon (Campos, 133). Camara sarà soltanto dunque spettatore di questa battaglia, al termine della quale molti dei protagonisti lasceranno il paddock della Formula 2. Tsolov con destinazione Red Bull Racing e un ruolo da pilota al simulatore in F1, Minì verso un ruolo di tester per la Alpine, gli altri con un futuro ancora tutto da decifrare.