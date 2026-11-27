Tra il fascino notturno di Las Vegas e l'attesa per Grand Theft Auto VI, Max Verstappen ha trascorso decine di ore davanti al gioco prima di scendere in pista e conquistare la vittoria del GP. Un aneddoto che unisce la passione del pilota olandese per il gaming alla sua consueta efficacia la domenica, mostrando come relax digitale e prestazione agonistica possano convivere anche in un weekend ad alta pressione. Ora si corre in Qatar: il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

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