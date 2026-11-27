Scattato un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streamig su NOW. La F1 torna in pista per il penultimo appuntamento stagionale con il Gran Premio del Qatar, in programmada oggi, giovedì 26, a domenica 29 novembre, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Oggi doppia sessione di prove libere: la prima alle 14.30, la seconda alle 18. Sabato, alle 15.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 19 scattano le qualifiche. Domenica, alle 17, al via la gara. Nel weekend in pista anche la Formula 2.