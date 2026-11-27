L'aspettativa generale era di vedere una Ferrari più competitiva, poiché il layout di questo tracciato dovrebbe favorire le caratteristiche della monoposto. Nelle gerarchie della vigilia, Mercedes e McLaren figurano come i due team favoriti, con la Rossa subito alle spalle e una Red Bull potenzialmente più in difficoltà. Al momento la Ferrari è mancata all'appello. Ma l'assenza di lunghi rettilinei e un circuito non severo rispetto alle carenze strutturali della vettura lasciano comunque margine per recuperare