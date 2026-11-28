Martinius Stenshorne (Rodin) domina la Sprint Race di Formula 2 a Lusail, resistendo a due Safety Car e chiudendo davanti a Joshua Durksen. Gara sfortunata per Freddie Slater, che si ritira a metà gara mentre era 3°. Svanisce nel finale anche la rimonta del debuttante Ugochukwu, scivolato 15° per un sovrasterzo mentre lottava per il 4° posto. Tsolov chiude 4° e si avvicina alla vetta della classifica. Minì 7°, Lacorte 16°. Il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

La cronaca giro per giro

Al via ottima partenza di Stenshorne (Rodin), che prende subito la testa davanti a Durksen e Slater, entrambi piloti Invicta, e quinto Tsolov. Al secondo giro va in testa coda Miyata. Minì è nono. Al terzo di ventitre giri Stenshorne detiene anche il giro veloce. Al sesto giro fermo in pista Boya (Prema) e Safety Car che neutralizza la gara. Intanto viene comminato uno stop&go a Nicolas Pino, debuttante cileno su Aix. Re-start al decimo giro. Tiene la testa Stenshorne. Quasi al termine della tornata Slater rallenta vistosamente per problemi tecnici, mentre Pino ha già scontato la sua penalità e Van Hoepen rientra ai box. Fermo anche Bennett dopo un testa coda: fuori le due Trident. Altra Safety Car. Ripartenza al tredicesimo giro. Posizioni invariate, salvo l’assenza di Slater, ritirato. Altro giro veloce di Stenshorne. Poi al 14° passaggio Goethe entra in zona punti ai danni di Villagomez. Continua a spingere Stenshorne e porta a 2"6 il proprio vantaggio su Durksen. Quarto giro veloce consecutivo del leader della corsa, che estende il proprio vantaggio fino a 4"4. Al diciottesimo giro Ugochukwu commette un errore su un cambio di direzione e perde il controllo della monoposto, rovinando una gara fino a quel punto molto buona. Tsolov sale in quarta posizione. Intanto Goethe sorpassa Minì, che resta settimo. A due giri dal termine il distacco fra i primi due sale a oltre otto secondi. Stenshorne piazza un altro giro veloce e si avvia al suo secondo successo stagionale, davanti a Durksen e Leon. Tsolov è quarto davanti a Dunne, Minì solo settimo.