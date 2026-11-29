Ferrari, ordine di scuderia a Leclerc nel GP Qatar: Charles fa le onde nel finale. VIDEOgp qatar
Succede nel finale del GP del Qatar. Leclerc ha un ritmo decisamente più veloce di Hamilton, ma via radio arriva l'ordine di scuderia della Ferrari al monegasco: "Tieni la posizione". Charles accetta, ma nel finale si fa vedere con un po' di onde (di frustrazione?) dietro al compagno, che arriva 6°. Vasseur: "Avevamo bisogno del 2° posto nel Costruttori". Guarda il VIDEO. Il Mondiale si chiude dal 4 al 6 dicembre ad Abu Dhabi: live su Sky e in streaming su NOW