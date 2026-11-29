Succede nel finale del GP del Qatar. Leclerc ha un ritmo decisamente più veloce di Hamilton, ma via radio arriva l'ordine di scuderia della Ferrari al monegasco: "Tieni la posizione". Charles accetta, ma nel finale si fa vedere con un po' di onde (di frustrazione?) dietro al compagno, che arriva 6°. Vasseur: "Avevamo bisogno del 2° posto nel Costruttori". Guarda il VIDEO. Il Mondiale si chiude dal 4 al 6 dicembre ad Abu Dhabi: live su Sky e in streaming su NOW

GP QATAR: HIGHLIGHTS