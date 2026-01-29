Introduzione

Il debutto nella penultima giornata dello shakedown a Barcellona. L'Aston Martin AMR26 - con una veste tutta nera aspettando la presentazione ufficiale - è la prima macchina di Adrian Newey nel dopo Red Bull. Ha percorso quattro giri per poi fermarsi con Stroll prima della pit-lane, però ha mostrato già tanti aspetti molto interessanti. Analizziamoli qui. Il Mondiale avrà inizio l'8 marzo, tutto live su Sky e in streaming su NOW



