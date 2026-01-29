Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

F1, Aston Martin: le caratteristiche della macchina progettata da Adrian Newey

PRIMi SGUARDI

Introduzione

Il debutto nella penultima giornata dello shakedown a Barcellona. L'Aston Martin AMR26 - con una veste tutta nera aspettando la presentazione ufficiale - è la prima macchina di Adrian Newey nel dopo Red Bull. Ha percorso quattro giri per poi fermarsi con Stroll prima della pit-lane, però ha mostrato già tanti aspetti molto interessanti. Analizziamoli qui. Il Mondiale avrà inizio l'8 marzo, tutto live su Sky e in streaming su NOW
 

SHAKEDOWN F1: DAY-1 - DAY-2 - DAY-3 - DAY-4 - DAY-5

Quello che devi sapere

E' GIA' UN'ASTON MARTIN 'ALLA NEWEY'

L'Aston Martin ha debuttato a Barcellona. Con una veste tutta nera (aspettando la presentazione ufficiale del 9 febbraio), la prima macchina del geniale ingegnere Adrian Newey, la prima del dopo Red Bull, ha percorso quattro giri per poi fermarsi con Lance Stroll prima della pit-lane. Nessun allarme, sembra.

  • Ma ciò che conta, è che l'atteso debutto non ha tradito le aspettative, perché la monoposto ha mostrato a prima vista aspetti molto interessanti che qui di seguito andiamo ad evidenzire.
  • Ulteriori valutazioni saranno però possibili al termine della quinta e ultima giornata, con Alonso salito sull'AMR26 al mattino.

1/4

LE CARATTERISTICHE DELL'AMR26: SOSPENSIONE E PILONE

 

  • Il braccio della sospensione che si attacca al pilone è lsenza dubbio 'aspetto che colpisce di più.
  • "I piloni dell’ala posteriore sono ‘invertiti’ rispetto a chiunque - sottolinea  per noi Giuliano Duchessa di AutoRacer.it - lavorando al contrario di McLaren per esempio. La mano di Cardile è visibile, probabilmente Newey ha anche delegato alcune aree per recuperare tempo".
  • Schema push-rod anche per l'AMR26

 

2/4
pubblicità

LE PANCE

  • Pance: lo scivolo è molto accentuato nella parte superiore e che scendere senza però arrivare a fondo (salvaguardando l'area della Coca Cola).
  • Airbox triangolare, radiatore centrale.

3/4

E QUEL MUSO COSI' TONDEGGIANTE...

  • Non passa inosservato il muso imponente dell'AMR26 e che è decisamente arrotondato.
  • Il panel sul muso è rialzato per attaccare i braccetti il più in alto possibile - come fatto anche da Red Bull - simulando "una soluzione simil bracket", sottolinea ancora Duchessa.

4/4
pubblicità