F1, la prima Aston Martin di Newey è nera (per ora) e si pianta subito in pista... FOTO
La nuova Aston Martin AMR26, arrivata solo nella penultima giornata di shakedown a Barcellona, è andata in pista nell'ultim'ora del Day-4 e si è piantata dopo quattro giri! Livrea 'total black' (foto e post sui suoi social lo avevano fatto intendere...) ma provvisoria, come prescrive il regolamento per chi non ha presentato quella ufficiale. Stroll il primo a farla girare, al circuito anche Alonso. Il Mondiale avrà inizio l'8 marzo e sarà live su Sky e in streaming su NOW
- Poteva andare meglio, non c'è che dire. La nuova Aston Martin AMR26, arrivata solo nella penultima giornata di shakedown collettivo a Barcellona, è andata in pista nel finale del Day-4 e si è piantata dopo solo quattro giri. Dinamica tutta da chiarire, ma non un inizio perfetto per la prima creatura di Adrian Newey
- Livrea 'total black' ma provvisoria, come prescrive il regolamento per chi non ha presentato quella ufficiale. Stroll il primo a farla girare, al circuito presente ovviamente anche Alonso.