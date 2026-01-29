La nuova Aston Martin AMR26, arrivata solo nella penultima giornata di shakedown a Barcellona, è andata in pista nell'ultim'ora del Day-4 e si è piantata dopo quattro giri! Livrea 'total black' (foto e post sui suoi social lo avevano fatto intendere...) ma provvisoria, come prescrive il regolamento per chi non ha presentato quella ufficiale. Stroll il primo a farla girare, al circuito anche Alonso. Il Mondiale avrà inizio l'8 marzo e sarà live su Sky e in streaming su NOW

