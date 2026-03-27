F1, GP Giappone: come rivederlo su Sky Q, Glass, Stream e on demandGUIDA TV
Non siete riusciti a puntare la sveglia per la Formula 1? Su Sky è possibile vedere (o rivedere) tutto quello che è accaduto nelle qualifiche del GP Giappone: versione integrale disponibile on demand con Sky Q, Glass e Stream per non perdersi nulla di questo atteso Mondiale. Qui vi spieghiamo come fare. Il Mondiale è tutto live su Sky e in streaming su NOW
La Formula 1 su Sky parte all'ora che vuoi tu! Se non siete riusciti a vedere in diretta sui nostri canali le qualifiche del Gran Premio del Giappone, nessun problema: potrete farlo on demand quando volete attraverso Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. Non vi faremo perdere nemmeno un dettaglio del secondo sabato di Formula 1.
Il GP Giappone live e anche On demand su Sky
Se non l'avete vista in diretta o registrata sul vostro decoder, la qualifica (e domani la gara) di Suzuka potete vederla on demand attraverso Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. Ecco come:
- ricerca manuale: tasto Home (la casetta) sul telecomando, andate nella sezione Sport e poi selezionate Formula 1. Qui troverete le schermate con le repliche integrali di gare, qualifiche e prove libere;
- comandi vocali: è il metodo più rapido e sarà sufficiente premere il tasto del microfono pronunciando semplicemente "Formula 1", "Qualifiche Formula 1" o "Gara Formula 1". Il sistema ti mostrerà subito i contenuti disponibili on demand.
- playlist (per Sky Glass/Stream): se usi questi dispositivi, assicuratevi di aver aggiunto la Formula 1 alla vostra Playlist (premendo il tasto +). In questo modo, le registrazioni in cloud saranno sempre pronte nella sezione "I miei contenuti".
Programma repliche di qualifiche e gara a Suzuka
Qualifiche del 28 marzo:
- Ore 11.45: F1 – qualifiche (replica)
- Ore 13.30: F1 – qualifiche (replica)
- Ore 16: F1 – qualifiche (replica)
- Ore 18: F1 – qualifiche (replica)
GP del 29 marzo:
- Ore 11.15: F1 - Gara (replica)
- Ore 14: F1 - Gara (replica)
- Ore 18: F1 - Gara (replica)