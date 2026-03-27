Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

F1, GP Giappone: come rivederlo su Sky Q, Glass, Stream e on demand

GUIDA TV

Non siete riusciti a puntare la sveglia per la Formula 1? Su Sky è possibile vedere (o rivedere) tutto quello che è accaduto nelle qualifiche del GP Giappone: versione integrale disponibile on demand con Sky Q, Glass e Stream per non perdersi nulla di questo atteso Mondiale. Qui vi spieghiamo come fare. Il Mondiale è tutto live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP GIAPPONE: HIGHLIGHTS QUALIFICHE

La Formula 1 su Sky parte all'ora che vuoi tu! Se non siete riusciti a vedere in diretta sui nostri canali le qualifiche del Gran Premio del Giappone, nessun problema: potrete farlo on demand quando volete attraverso Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. Non vi faremo perdere nemmeno un dettaglio del secondo sabato di Formula 1.

Il GP Giappone live e anche On demand su Sky

Se non l'avete vista in diretta o registrata sul vostro decoder, la qualifica (e domani la gara) di Suzuka potete vederla on demand attraverso Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. Ecco come:

  • ricerca manuale: tasto Home (la casetta) sul telecomando, andate nella sezione Sport e poi selezionate Formula 1. Qui troverete le schermate con le repliche integrali di gare, qualifiche e prove libere;
  • comandi vocali: è il metodo più rapido e sarà sufficiente premere il tasto del microfono pronunciando semplicemente "Formula 1", "Qualifiche Formula 1" o "Gara Formula 1". Il sistema ti mostrerà subito i contenuti disponibili on demand.
  • playlist (per Sky Glass/Stream): se usi questi dispositivi, assicuratevi di aver aggiunto la Formula 1 alla vostra Playlist (premendo il tasto +). In questo modo, le registrazioni in cloud saranno sempre pronte nella sezione "I miei contenuti".

Programma repliche di qualifiche e gara a Suzuka

Qualifiche del 28 marzo:

  • Ore 11.45: F1 – qualifiche (replica)
  • Ore 13.30: F1 – qualifiche (replica)
  • Ore 16: F1 – qualifiche (replica)
  • Ore 18: F1 – qualifiche (replica)

GP del 29 marzo:

  • Ore 11.15: F1 - Gara (replica)
  • Ore 14: F1 - Gara (replica)
  • Ore 18: F1 - Gara (replica)

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Qualifiche Giappone anche on demand: LA GUIDA

GUIDA TV

Non siete riusciti a puntare la sveglia per la Formula 1? Su Sky è possibile vedere (o rivedere)...

Guai McLaren, terza batteria: limite raggiunto

PROBLEMI PAPAYA

Non c'è pace per il team campione del mondo: macchina di Norris sui cavalletti prima e durante la...

Suzuka, qualifica alle 7 LIVE su Sky

GUIDA TV

Terzo round della stagione di Formula 1, il Mondiale è a Suzuka. Occorre fare ancora attenzione...

Antonelli riceve una targa premio da Domenicali

foto

Made in Italy super protagonista in quel di Suzuka: nel venerdì di prove libere, il presidente...

Dal team radio a Suzuka, Leclerc e Super Mario!

L'AVETE VISTO?

Dopo aver paragonato la nuova modalità sorpasso al 'funghetto' di Mario Kart in un team radio...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS