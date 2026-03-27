Non siete riusciti a puntare la sveglia per la Formula 1? Su Sky è possibile vedere (o rivedere) tutto quello che è accaduto nelle qualifiche del GP Giappone: versione integrale disponibile on demand con Sky Q, Glass e Stream per non perdersi nulla di questo atteso Mondiale. Qui vi spieghiamo come fare. Il Mondiale è tutto live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP GIAPPONE: HIGHLIGHTS QUALIFICHE