Il weekend di Spa-Francorchamps non è solo azione in pista. Dietro le quinte del GP del Belgio, team e piloti svelano il lato più umano e rilassato del paddock: tra sfide a 'Tipp-Kick', skateboard, passioni calcistiche e persino peluche portafortuna, ecco le FOTO più curiose del weekend. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BELGIO: LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE