Il GP del Belgio oltre la pista: le FOTO più curiose del weekend di Spa
Il weekend di Spa-Francorchamps non è solo azione in pista. Dietro le quinte del GP del Belgio, team e piloti svelano il lato più umano e rilassato del paddock: tra sfide a 'Tipp-Kick', skateboard, passioni calcistiche e persino peluche portafortuna, ecco le FOTO più curiose del weekend. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
- Dietro le quinte di Spa va in scena il lato più leggero della F1. Tra i sorrisi di Kimi Antonelli con papà Marco e i meccanici, spiccano le sfide a 'Tipp-Kick' tra Norris e Piastri e i bizzarri cartelloni dei tifosi. C’è spazio per Hamilton in skateboard, Lawson alla chitarra e i giochi di Lindblad. A colorare il paddock ci pensano anche le passioni dei piloti: dal cuore argentino di Colapinto con la maglia di Messi, al casco Spider-Man di Ocon, fino alla mascotte più assurda, un orsetto gigante con maglia e cappellino di Bottas