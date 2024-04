Poco più della metà delle vittorie a Suzuka è storicamente arrivata dalla pole: 17 su 33; è successo 5 volte negli ultimi 6 GP corsi qui. Verstappen scatta davanti a tutti, ma la rimonta per le Ferrari è possibile? L'episodio più clamoroso ci riporta al 2005 con Kimi Raikkonen. Domenica alle 7 il GP del Giappone live su Sky e in streaming su NOW

GP GIAPPONE, HIGHLIGHTS QUALIFICHE - GRIGLIA DI PARTENZA