Ferrari, una storia di successi a Singapore

Singapore è sempre stato un circuito favorevole a Ferrari: dal 2008, anno dell'inaugurazione nel calendario di F1, è il team più vincente a Marina Bay. Ma non solo: è anche il costruttore con più pole position, comprese le ultime tre. In tutti questi anni non mancano di certo i colpi di scena, in attesa della gara di domenica 22: tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SINGAPORE: GLI HIGHLIGHTS DELLE LIBERE