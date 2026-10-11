F1, GP Singapore imprevedibile: 6 vincitori diversi nelle ultime 6 edizioni
La Formula 1 fa tappa a Singapore per il diciassettesimo appuntamento della stagione: nelle ultime 6 edizioni ci sono stati 6 vincitori diversi. Verstappen, che parte dalla pole, sarà il prossimo a confermare l'imprevedibilità sulla pista di Marina Bay? La gara alle 14 è in diretta su Sky e in streaming su NOW
Dati di Michele Merlino
LA GRIGLIA DI PARTENZA - QUANDO KIMI ANTONELLI PUO' DIVENTARE CAMPIONE
- Vincitore nel 2018
- Vincitore nel 2019
- Vincitore nel 2022
- Vincitore nel 2023
- Vincitore nel 2024
- Vincitore nel 2025