Formula 1 2026, classifica piloti e costruttori dopo il Gp Qatar a Losail
Kimi Antonelli conquista a Lusail la decima vittoria stagionale, la poltrona di vice-campione del mondo va a Max Verstappen su Russell. Ferrari blinda aritmeticamente la seconda piazza nel Costruttori alle spalle di Mercedes. Ecco tutte le classifiche aggiornate. Il Mondiale si chiude dal 4 al 6 dicembre ad Abu Dhabi: live su Sky e in streaming su NOW
- Mercedes 709 punti *
- Ferrari 531
- Red Bull 456
- McLaren 456
- RB 116
- Alpine 87
- Haas 31
- Audi 29
- Williams 16
- Aston Martin 7
- Cadillac 0