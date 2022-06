Dentro i box della F1: il 'Mondiale' dei meccanici

Attesa, meraviglia, delusione, speranza, soddisfazione, gioia, stanchezza: dai volti dei meccanici e dei grandi professionisti che lavorano duramente nei box delle scuderie di F1 passano tutte le emozioni del 'folle' mondo del Circus, da Monza a Montreal, dove è (quasi) tutto pronto per la gara. Domenica il GP del Canada alle 20 in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su NOW e in tempo reale su skysport.it

GP CANADA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE - GRIGLIA DI PARTENZA