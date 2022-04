1/7

ORA DEVE DARE IL... MAX - Solo tre GP disputati in questo 2022, ma il Mondiale è già in salita per la Red Bull di Max Verstappen. Vincitore a Jeddah, il campione del mondo in carica ha ottenuto zero punti nelle gare in Bahrain e Australia. Allarme affidabilità per la RB18 e dubbi su ciò che sarà il resto della stagione per l'olandese? Ma quante volte è successo in F1 di steccare due gare su tre al via e poi riuscire a vincere il titolo?