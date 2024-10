A Singapore Max Verstappen ha eguagliato Michael Schumacher: l'olandese ha infatto corso la sua 180^ gara con Red Bull, tante quante il campione tedesco con Ferrari. Ad Austin ci sarà il sorpasso. Nella top 20 dei piloti che hanno corso più GP con lo stesso costruttore si posizionano al 2° posto: primo è Hamilton con 240 insieme a Mercedes. Il sette volte campione del mondo figura due volte in questa classifica; e non è l'unico! In lista anche altri quattro piloti ancora in griglia

