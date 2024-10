Stroll come Herbert: 161 GP senza giro veloce

Con il Gran Premio di Singapore, Lance Stroll ha raggiunto Johnny Herbert in testa alla classifica dei piloti con più GP senza giro veloce. Il canadese dell’Aston Martin è, al momento, a quota 161 gare consecutive, ma non è l’unico pilota in attività in Formula 1 presente in top 10. Diamo uno sguardo alla classifica completa. Il Mondiale, intanto, torna nel fine settimana: tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

IL CALENDARIO DEL MONDIALE