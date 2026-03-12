F1, i piloti con più terzi posti in caso di doppietta di un altro team. CLASSIFICA
In Australia Charles Leclerc è salito sul gradino più basso del podio, dietro alle due Mercedes di Russell e Antonelli. Per il monegasco si tratta del 12° terzo posto conquistato in caso di una doppietta di un'altra scuderia. A comandare questa particolare classifica non c'è però il pilota Ferrari. Di seguito la classifica completa. La F1 fa tappa in Cina: tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW
Dati di Michele Merlino
- Terzi posti in caso di doppietta di un altro team: 18
- 17 volte dietro alle Mercedes, 1^ volta dietro alle Ferrari
- Terzi posti in caso di doppietta di un altro team: 16
- 8 volte dietro alle Red Bull, 5 volte dietro alla Ferrari, 2 volte dietro le McLaren e 1 volta dietro le Mercedes
- Terzi posti in caso di doppietta di un altro team: 12
- 5 volte dietro alle Mercedes, 4 volte dietro alle Red Bull, 3 volte dietro alle McLaren
- Terzi posti in caso di doppietta di un altro team: 11
- 4 volte dietro alle Mercedes, 3 volte dietro alle Ferrari, 2 volte dietro la McLaren, 2 volte dietro la Brown
- Terzi posti in caso di doppietta di un altro team: 11
- 6 volte dietro alle Williams, 5 volte dietro alle McLaren
- Terzi posti in caso di doppietta di un altro team: 11
- 9 volte dietro alle Mercedes, 2 volte dietro alle Ferrari
- Terzi posti in caso di doppietta di un altro team: 9
- 4 volte dietro alle Ferrari, 4 volte dietro alle Red Bull e 1 volta dietro alle Renault
- Terzi posti in caso di doppietta di un altro team: 9
- 8 volte dietro alle Mercedes, 1^ volta dietro alle Ferrari
- Terzi posti in caso di doppietta di un altro team: 7
- 4 volte dietro alle Williams, 3 volte dietro alle McLaren