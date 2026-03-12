Offerte Sky
F1, i piloti con più terzi posti in caso di doppietta di un altro team. CLASSIFICA

In Australia Charles Leclerc è salito sul gradino più basso del podio, dietro alle due Mercedes di Russell e Antonelli. Per il monegasco si tratta del 12° terzo posto conquistato in caso di una doppietta di un'altra scuderia. A comandare questa particolare classifica non c'è però il pilota Ferrari. Di seguito la classifica completa. La F1 fa tappa in Cina: tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

Dati di Michele Merlino

F1, GP CINA LIVE SU SKY: ALLE 13 PILOTI IN STREAMING

