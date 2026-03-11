F1, GP Cina: il meteo dal circuito di Shanghai
Che tempo è previsto per il secondo fine settimana della stagione di Formula 1? Ecco il meteo dal venerdì di libere e qualifiche Sprint alla gara di domenica.
- Sereno e asciutto, senza precipitazioni previste.
- Le temperature varieranno da 2 °C al mattino a una massima di 16 °C durante il giorno.
- Le condizioni del vento saranno da deboli a moderate, con una velocità media di 8,6 km/h e raffiche occasionali fino a 29,5 km/h.
- La temperatura della pista dovrebbe raggiungere i 33,9 °C, garantendo condizioni di gara favorevoli.
- Si prevedono condizioni di cielo calmo e sereno.
- La temperatura varierà dai 5,4 °C del mattino ai 17 °C di picco, con un riscaldamento della pista che raggiungerà i 35,2 °C.
- I venti rimarranno da deboli a moderati, con una media di 12,2 km/h e raffiche fino a 39,6 km/h
- Non sono previste precipitazioni
- Temperatura massima di 19° C e minima di 8°.
- La giornata sarà asciutta, senza precipitazioni con una velocità media del vento di 8,6 km/h e raffiche fino a 25,2 km/h.
- Le temperature previste in pista saranno di circa 32,6 °C, garantendo un ambiente ottimale durante la gara.