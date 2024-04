In Cina Max Verstappen partirà dalla prima posizione per la quinta volta quest'anno, registrando quindi cinque pole su cinque Gran Premi. In questa classifica speciale raggiunge quattro grandi campioni e si porta a -2 dal record assoluto di pole conquistate da inizio stagione, appartenente a Prost con 7. Tutto il weekend in Cina è in diretta su Sky e in streaming su NOW

