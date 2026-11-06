Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

F1, Camara e il problema della miopia e dell'astigmatismo: cosa ha raccontato in proposito

HAAS

Rafael Camara, neo pilota della Haas pronto al debutto da titolare in Brasile, ha raccontato i suoi problemi di vista: "Sono miope e astigmatico, Le luci mi sembrano molto più intense: mi mancano 2,75 gradi da un occhio e 2,50 dall'altro". E ricorda un episodio di quando dimenticò le lenti a contatto prima di una gara. Domenica alle 18 il GP: tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

F1 IN BRASILE, TUTTA LA CONFERENZA PILOTI

Dal 2027 in pianta stabile in Haas, ma questo fine settimana già alla guida della monoposto statunitense: Rafael Camara, leader della Formula 2, è pronto alla sua nuova avventura in Formula 1. Il giovane brasiliano della Ferrari Drivers Academy ha raccontato di recente di convivere con miopia e astigmatismo, come del resto - faceva immaginare l'uso degli occhiali. Ma quello che ha poi snocciolato in una diretta streaming ufficiale della Formula 2 è ben più "curioso" del problema in sé: ha ricordato infatti quando ha dimenticato le lenti prima di una gara. Lenti che Camara usa sempre quando è alla guida nel rispetto degli standard previsti dalla FIA (MEDICAL GUIDELINES FOR DRIVERS, qui il pdf)

"Mi mancano 2,75 gradi da un occhio e 2,50 dall'altro. Le luci mi sembrano molto più intense", ha raccontato. Parole alle quali ha fatto seguito curioso aneddoto riselante alla Formula Regional Europea. Camara in un'occasione dimenticò le lenti a contatto e fu costretto a guidare con gli occhiali. "Ho mancato la pole position per meno di cinque centesimi. Avevo la sensazione che i muri fossero vicinissimi a me", ha spiegato. Camara, però, non è certo l'unico pilota con gli occhiali, anche dentro la monoposto. Pensiamo ad esempio al 2009 e a Sebastien Bourdais, compagno di squadra di Sebastian Vettel alla Toro Rosso, li indossava sempre durante i weekend di gara.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

La F1 in Brasile: oggi prove libere dalle 16.30

guida tv

Prima gara da campione del mondo per Kimi Antonelli, con la Formula 1 che fa tappa in Brasile per...

Hamilton e i malumori con Leclerc: urge confronto

Mara Sangiorgio

Hamilton, ma che numero con il pallone!

FERRARI

Nel paddock di San Paolo, Lewis Hamilton dà spettacolo con il pallone tra i piedi. Guardate come...

Kimi, arrivo al circuito d'Interlagos da campione

GP BRASILE

Accoglienza da vero re per Kimi Antonelli al suo arrivo al circuito d’Interlagos. Entrato nel...

Il vice Wolff: "Kimi, rischiato ritiro in Messico"

MERCEDES

Il trionfo iridato di Kimi Antonelli al Gran Premio del Messico è stato a un passo dal...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS