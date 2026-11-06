Rafael Camara, neo pilota della Haas pronto al debutto da titolare in Brasile, ha raccontato i suoi problemi di vista: "Sono miope e astigmatico, Le luci mi sembrano molto più intense: mi mancano 2,75 gradi da un occhio e 2,50 dall'altro". E ricorda un episodio di quando dimenticò le lenti a contatto prima di una gara. Domenica alle 18 il GP: tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

Dal 2027 in pianta stabile in Haas , ma questo fine settimana già alla guida della monoposto statunitense: Rafael Camara, leader della Formula 2, è pronto alla sua nuova avventura in Formula 1 . Il giovane brasiliano della Ferrari Drivers Academy ha raccontato di recente di convivere con miopia e astigmatismo, come del resto - faceva immaginare l'uso degli occhiali . Ma quello che ha poi snocciolato in una diretta streaming ufficiale della Formula 2 è ben più "curioso" del problema in sé: ha ricordato infatti quando ha dimenticato le lenti prima di una gara . Lenti che Camara usa sempre quando è alla guida nel rispetto degli standard previsti dalla FIA ( MEDICAL GUIDELINES FOR DRIVERS, qui il pdf )

"Mi mancano 2,75 gradi da un occhio e 2,50 dall'altro. Le luci mi sembrano molto più intense", ha raccontato. Parole alle quali ha fatto seguito curioso aneddoto riselante alla Formula Regional Europea. Camara in un'occasione dimenticò le lenti a contatto e fu costretto a guidare con gli occhiali. "Ho mancato la pole position per meno di cinque centesimi. Avevo la sensazione che i muri fossero vicinissimi a me", ha spiegato. Camara, però, non è certo l'unico pilota con gli occhiali, anche dentro la monoposto. Pensiamo ad esempio al 2009 e a Sebastien Bourdais, compagno di squadra di Sebastian Vettel alla Toro Rosso, li indossava sempre durante i weekend di gara.