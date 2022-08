Più che mai aperti i due campionati, con diversi aspiranti al trono di campione. In Formula 2 soltanto 21 punti separano in classifica Drugovich e Pourchaire, mentre in F3 c'è anche Arthur Leclerc per la lotta al titolo con gli attuali due leader Hadjar e Martins. Dopo la pausa estiva, l'appuntamento è il 28 agosto a Spa (Belgio): tutto live su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

di Lucio Rizzica