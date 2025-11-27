Nel 1961 Giancarlo Baghetti vinse a Reims il suo primo e unico GP di Formula 1 e da allora nessun debuttante italiano è più riuscito in questa impresa. Quello di Baghetti un successo incredibile, nato da talento e coraggio, ma anche dall’allineamento di alcuni eventi favorevoli. Sembrava l’inizio di una grande carriera, ma non andò così. A 30 anni dalla sua prematura scomparsa, il Novelliere Lucio Rizzica racconta la sua storia