Formula 1, GP Brasile: la diretta delle prove libere a Interlagos
Con l'unica sessione di prove libere in programma, scatta a Interlagos il quart'ultimo appuntamento di un Mondiale che deve ancora assegnare il titolo piloti. Norris, Piastri o Verstappen: chi la spunterà nella volata finale? E la Ferrari non vuole mollare il secondo posto nel Costruttori. Il fine settimana della F1 a San Paolo è in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Località: San Paolo del Brasile
- Inaugurazione: 1940
- Curve: 15
- Lunghezza: 4.309 m
- Giri della Sprint: 24
- Giri del GP: 69
- Ultimo vincitore: Max Verstappen - Red Bull (2024)
Chi sarà il miglior rookie del 2025
La volata finale per il titolo piloti, ma non solo. In questa ultima parte del Mondiale è anche caccia al premio di 'rookie dell’anno'. E la classifica ci dice che anche qui i giochi sono ancora aperti.
Chi sarà il rookie dell'anno in F1: la CLASSIFICA a 4 round dalla fineVai al contenuto
Il pilota plurivittorioso del GP del Brasile è Alain Prost, con 6 successi, davanti ai 4 di Schumacher e i 3 di Carlos Reutemann, Hamilton, Verstappen e Vettel. Prost ha ottenuto 5 delle sue vittorie (1982-1988) a Jacarepagua ed una ad Interlagos (1990). Questo fa sì che il pilota più vincente ad Interlagos sia Michael Schumacher (tutte e 4 le vittorie ad Interlagos), seguito ad una lunghezza da Hamilton, Verstappen e Vettel.
Verstappen può diventare il primo pilota con 3 vittorie consecutive a Interlagos
A Interlagos ci sono stati 25 vincitori diversi in 41 GP.
Schumacher è il recordman di podi sia nel GP del Brasile che a Interlagos: 10. Tra i piloti attuali, il miglior valore è quello di Alonso, 9 volte a podio… ma in nessun caso come vincitore un record di tutti i tempi per la Formula 1.
Hamilton e Vettel, vecchi amici-rivali insieme a Interlagos
In pista sono stati rivali, ma tra loro un rapporto sempre di grande rispetto. Ora Seb e Lewis si sono ritrovati in occasione del GP Brasile, con il tedesco che sta coinvolgendo i presenti nella sua ultima iniziativa a sostegno dell'ambiente e dell'Amazzonia in particolare. Guarda il VIDEO
Il 'ripasso', regole e punti della Sprint Race
Con la gara in Brasile torna il format della Sprint Race per la quinta volta in questa stagione. Dalle qualifiche alla gara, qui regole e punteggio della prova sui 100 Km. LE REGOLE
Le previsioni meteo di oggi
- Parzialmente nuvoloso o prevalentemente nuvoloso, ma probabilmente asciutto al mattino. Instabilità nel pomeriggio con possibilità di rovesci in graduale aumento, con possibili temporali in serata. Vento leggero da nord-ovest con rovesci dalle colline settentrionali.
- FP1: 25°C.
- SQ: 28°C.
- Temperatura max: 29°C.
Le gomme per Interlagos
Lotta a degrado e usura: si spiega così la scelta di Pirelli per le mescole portate a Interlagos nel weekend che prevede anche la penultima Sprint Race della stagione. Tutti i dettagli forniti da Pirelli
Le gomme per il GP del Brasile di F1: una scelta diversa dal 2024Vai al contenuto
Volata a tre, chi vincerà il Mondiale?
Quattro weekend al termine di un Mondiale di F1 che, dopo la vittoria di Norris a Città del Messico ha nel britannico il suo nuovo leader. Piastri ora è secondo, Verstappen è ancora in ballo (anche se le possibilità di rimonta si riducono). Qui i distacchi, i punti a disposizione e il calendario della volata finale, quando mancano quattro GP e due Sprint Race alla fine della stagione. IL PUNTO
Nella puntata precedente: così è andato il GP Messico. HIGHLIGHTS
La nostra squadra per raccontarvi la F1
Telecronaca affidata come di consueto a Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Su Sky Sport 24 e Skysport.it tutte le news sul Mondiale
Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche su Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.
