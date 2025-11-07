Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

F1, rookie dell'anno: la classifica a 4 GP (e 2 Sprint) dalla fine della stagione

LA SITUAZIONE fotogallery
7 foto

La volata finale per il titolo piloti, ma non solo. In questa ultima parte del Mondiale è anche caccia al premio di 'rookie dell’anno'. E la classifica ci dice che anche qui i giochi sono ancora aperti. Il fine settimana della F1 a San Paolo è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV

ALTRE FOTOGALLERY

Brasile, allerta meteo di 'livello 4' per sabato

CHE TEMPO FA

Con l'unica sessione di prove libere di venerdì 7 novembre, si apre il fine settimana della F1 a...

5 foto

Rookie dell'anno in F1: la classifica

LA SITUAZIONE

La volata finale per il titolo piloti, ma non solo. In questa ultima parte del Mondiale è anche...

7 foto

Tra samba e F1, vi portiamo al GP del Brasile

INTERLAGOS

I colori e la passione della terra di Ayrton Senna. La F1 è in Brasile e qui vi raccontiamo il...

23 foto

Il ritorno di Vettel, anche Seb al GP Brasile

INTERLAGOS

C'è anche Sebastian Vettel a Interlagos. Dopo il ritiro nel 2022, al termine di due stagioni...

7 foto

Ocon per Senna: il suo casco a Interlagos

SENNA PER SEMPRE

Anche dal pilota francese della Haas un omaggio al grande Ayrton Senna con un casco speciale in...

6 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Leclerc, dalla pole alla dolorosa illusione

    Mara Sangiorgio

    Leclerc problema telaio, ma la pressione gomme...

    LA RICOSTRUZIONE

    Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren,...

    Ungheria, tutte le repliche del GP su Sky

    GLI ORARI

    Non hai visto la gara dell'Hungaroring? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di...