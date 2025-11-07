F1, rookie dell'anno: la classifica a 4 GP (e 2 Sprint) dalla fine della stagione
- Non sarà il titolo piloti, ma per chi si è affacciato per la prima volta n F1 nel ruolo di titolare, un peso ce l'ha e come il premio virtuale di 'rookie dell'anno'. E un po' come sta avvenendo per i big, i giochi sono aperti anche nella volata finale tra i giovani del campionato. Chi la spunterà? Ecco la classifica per seguire nel dettaglio cosa può accadere nel finale di stagione.
- 1° nella classifica dei rookie
- 7° nella classifcica generale piloti
- 97 punti
- 1 podio
- 2° nella classifica dei rookie
- 10° nella classifica generale piloti
- 39 punti
- 1 podio
- 3° nella classifica dei rookie
- 13° nella classifica generale piloti
- 32 punti
- Nessun podio
- 4° nella classifica dei rookie
- 19° nella classifica generale piloti
- 19 punti
- Nessun podio
