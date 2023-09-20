Velocità, curve, frenate: così è Interlagos, il circuito del GP del Brasile. FOTO
Si corre all'Autodromo José Carlos Pace, su una delle piste più apprezzate dai piloti. Qui i dettagli della pista e tutte le sue caratteristiche anche attraverso i dati Brembo relativi alle frenate. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW
- Interlagos - "tra i due laghi" la traduzione dal portoghese - si trova alla periferia di San Paolo. Negli anni Ottanta la gara si è svolta a Jacarepaguà (Rio de Janeiro), per poi tornare qui.
- Località: San Paolo del Brasile
- Inaugurazione: 1940
- Curve: 15
- Lunghezza: 4.309 m
- Ultimo vincitore: Lando Norris - McLaren (2025)
- Si frena a 40 mt, si arriva a 331 km/h e si percorre a 126km/h di velocità minima; si frena per 2.6 sec applicando 125 kg sul pedale del freno. 4.5 G di decelerazione. Si percorre in 3^ marcia.
- Si frena a 90 mt, si arriva a 333 km/h e la si percorre a 175 km/h; si frena per 1.91 secondi. Si percorre in 4^ marcia.
- Si percorrono in 6^ marcia a circa 225km/h (curva 6) e circa 237 km/h (la 7); 4.2 G di accelerazione laterale.
- Si frena a 70 mt, si percorre in 4^ marcia a 138 km/h. Trazione in uscita.
- È un tracciato molto "guidato" con curvoni veloci che determinano frenate poco impegnative. Tra le 7 staccate del circuito, solo un paio presentano particolari difficoltà per l'impianto frenante che ha modo di raffreddarsi adeguatamente nonostante l'azione sul pedale del freno impegni i piloti in circa il 20% del tempo..