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Velocità, curve, frenate: così è Interlagos, il circuito del GP del Brasile. FOTO

IL CIRCUITO fotogallery
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Si corre all'Autodromo José Carlos Pace, su una delle piste più apprezzate dai piloti. Qui i dettagli della pista e tutte le sue caratteristiche anche attraverso i dati Brembo relativi alle frenate. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT

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