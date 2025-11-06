Formula 1, le gomme Pirelli per il GP Brasile a Interlagos
Lotta a degrado e usura: si spiega così la scelta di Pirelli per le mescole portate a Interlagos nel weekend che prevede anche la penultima Sprint Race della stagione. QuI tutti i dettagli. Il fine settimana della F1 a San Paolo è in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Il Mondiale è al suo quart'ultimo weekend nonché penultimo con il formato della Sprint Race. L’appuntamento di San Paolo, tra i più attesi della stagione, riporta il Circus su una delle piste più leggendarie del calendario. Con i dati forniti da Pirelli, tutto quello che c'è da sapere sulle gomme a disposizione a Interlagos.
- Pirelli poropone una scelta di mescole più dure rispetto al 2024. Il tris C2, C3 e C4 sarà destinato rispettivamente a Hard, Medium e Soft. Si tratta di uno step più duro rispetto allo scorso anno.
- Ed è anche un ritorno alle specifiche viste due anni fa, pensato per contrastare il degrado e l’usura elevata registrati in passato, specialmente sull’asse posteriore.
- La superficie di Interlagos, piuttosto liscia e con la presenza di dossi, potrebbe portare anche stavolta a fenomeni di graining. L'obiettivo è ovviamente garantire il massimo equilibrio nella gestione delle gomme per tutto il fine settimana dove, come detto, torna la Sprint.
- Anteriore: 25,0 psi
- Posteriore: 23,0 psi