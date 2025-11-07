F1, GP Brasile: il meteo dal circuito di Interlagos
Con l'unica sessione di prove libere di venerdì 7 novembre, si apre il fine settimana della F1 a Interlagos. Dopo la gara bagnata dello scorso anno, cosa dicono le previsioni meteo per il quart'ultimo round del Mondiale 2025? Qui le previsioni e le temperature per ogni sessione in programma. Il fine settimana della F1 a San Paolo è in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Il Mondiale di F1 fa tappa in Brasile, al circuito Interlagos, dove si corre per il quart'ultimo appuntamento della stagione 2025. Dopo la gara sotto la pioggia dello scorso anno, cosa è previsto sul fronte meteo per questo fine settimana dove si corre anche la Sprint Race? Qui tutti i dettagli.
- Parzialmente nuvoloso o prevalentemente nuvoloso, ma probabilmente asciutto al mattino. Instabilità nel pomeriggio con possibilità di rovesci in graduale aumento, con possibili temporali in serata. Vento leggero da nord-ovest con rovesci dalle colline settentrionali.
- FP1: 25°C.
- SQ: 28°C.
- Temperatura max: 29°C.
- Massa d'aria molto instabile con elevata probabilità di rovesci, anche intensi e temporaleschi al mattino, in leggera diminuzione nel pomeriggio (40%). Vento forte da nord-ovest in controvento da sud-ovest dopo il fronte.
- Possibili raffiche fino a 65 km/h.
- Temperatura massima: 24°C.
- Calo delle temperature con il giorno più fresco della settimana. Inizialmente prevalentemente nuvoloso con una leggera possibilità di pioggia leggera/pioviggine fino a mezzogiorno. Più sereno per la gara, con solo una leggera possibilità di un breve acquazzone.
- Vento leggero da sud-est.
- GP: 19°C.
- Temperatura massima: 20°C.