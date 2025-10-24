Si apre il fine settimana all'Autodromo Rodriguez. Semaforo verde per le prime libere, mentre a mezzanotte sarà il momento della seconda sessione. Sarà ancora duello tra McLaren e Verstappen? A cinque GP dalla fine al comando c'è sempre Piastri, ma i distacchi si sono ridotti dopo Austin. Il weekend della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

