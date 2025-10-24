Formula 1, GP Messico: la diretta delle prove libere a Città del Messico
Si apre il fine settimana all'Autodromo Rodriguez. Semaforo verde per le prime libere, mentre a mezzanotte sarà il momento della seconda sessione. Sarà ancora duello tra McLaren e Verstappen? A cinque GP dalla fine al comando c'è sempre Piastri, ma i distacchi si sono ridotti dopo Austin. Il weekend della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW
51' al termine delle prime libere
Si mette a dettare il passo Piastri su McLaren: 1:21.570
Ocon primo in 1:21.884
Tempi molto alti, Hulkenberg sale al terzo posto
Leclerc pizza la Ferrari al comando in 1:21.939
Secondo Tsunoda, terzo Piastri al momento
C'è Hadjar al comando in 1:22.001
Qui tutti i rookie ora in pista
TEMPERATURE. 23° C dell'aria, 43° dell'asfalto
VIA ALLA PRIMA SESSIONE DI LIBERE A CITTA' DEL MESSICO
Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti in Messico! Ventesimo round del Mondiale e pronti a vivere con voi le prime libere che potrete seguire in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e qui intempo reale con la cronaca testuale e il monitor dei tempi.
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- E' a 2.285 metri sul livello del mare
- Categoria di frenata: 5 (su 5)
- Tempo speso in frenata: 20%
- Lunghezza circuito 4.304 metri
- Numero di giri: 71
- Numero di frenate: 10
- Le tre curve più impegnative: curva 1, curva 4 e curva 12.
Sai tutto sul circuito del ventesimo appuntamento del Mondiale? Ecco tutte le CARATTERISTICHE dell'Autodromo Fratelli Rodriguez
NUOVO CASO BUDGET CAP. Budget Cap violato in F1. L'indiscrezione rilanciata ieri da Sky riguarda al momento un paio di team, motivo per il qualea nessuno dei dieci in griglia è stata rilasciata la conformità. Mentre la FIA analizza alcune situazioni, un team sarebbe già stato sanzionato per violazione procedurale. Ma cos'è il Budget Cap? Ve lo spieghiamo qui anche con riferimento agli episodi più importanti del recente passato. In Messico, dove si corre nel fine settimana, quello più clamoroso che ci riporta al 2022.
I ROOKIE NELLE FP1. Nove rookie in pista stasera: da Antonio Fuoco per la Ferrari al padrone di casa Pato O'Ward su McLaren, ecco chi sono gli esordienti per le prime libere del GP Messico. La loro presenza è legata alla necessità ottemperare al regolamento che prevede di far correre quattro sessioni a stagione ai rookie. SCOPRI QUI CHI SONO TUTTI GLI ALTRI
Il meteo per le prove libere di oggi a Città del Messico
- Asciutte le prime libere, poi una moderata probabilità di rovesci per le seconde.
- FP1: 23°C.
- FP2: 25°C.
- Temperatura massima: 24°C.
LE GOMME. Come ad Austin la scorsa settimana, a Città del Messico verrà adottata una selezione che prevede un salto di mescola tra la più dura del tris e la media. Se infatti Medium e Soft rimarranno, come l’anno scorso, C4 e C5, la Hard sarà invece C2. QUI I DETTAGLI DELLA SCHEDA PIRELLI
LA CLASSIFICA. Il Mondiale di Formula 1 a cinque gare dal termine è sempre più aperto: dopo Austin, guadagnano terreno sia Norris (-14 punti) che Verstappen (-40) dal leader Oscar Piastri. Ferrari e Red Bull insidiano la Mercedes per il 2° posto nel Costruttori.
Nella puntata precedente: gli highlights del GP Usa
Verstappen domina anche ad Austin e riapre defintivamente il Mondiale. Il campione del mondo chiude davanti a Norris e Leclerc, che conquista il 6° podio stagionale per la Ferrari. Poi Hamilton, il leader del campionato Piastri e Russell. Antonelli 13° dopo un contatto con Sainz, ritiro per Carlos e penalità di 5 posizoni nella prossima gara. Sanzione anche per la Red Bull di Max: investigazione e multa di 50mila euro per irregolarità prima del via.
Il programma completo di oggi
- Ore 20.15: Paddock Live
- Ore 20.30: F1 - Prove Libere 1
- Ore 21.45: Paddock Live
- Ore 23.45: Paddock Live
- Ore 24: F1 - Prove Libere 2
- Ore 1: Paddock Live
- Ore 1.30: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Cosa vedremo sabato 25 ottobre sul canale 207
- Ore 19.15: Paddock Live
- Ore 19.30: F1 - Prove Libere 3
- Ore 20.30: Paddock Live
- Ore 22.15: Warm Up
- Ore 22.30: Paddock Live
- Ore 23: F1 - Qualifiche
- Ore 00.15: Paddock Live
Il programma di domenica su Sky Sport F1
- Ore 19.30: Paddock Live
- Ore 21: F1 - Gara
- Ore 23: Paddock Live Post-Gara
- Ore 23.15: Debriefing
- Ore 23.45: Notebook
- Ore 24: Race Anatomy
