Formula 1, GP Olanda: la diretta delle prove libere a Zandvoort
È tempo di tornare in pista. Dopo la pausa estiva, il Mondiale di Formula 1 riparte dall'Olanda. Con le McLaren sempre favorite, attenzione al meteo che promette pioggia per l'intero weekend e potrebbe riservare delle sorprese per l'appuntamento di Zandvoort. Il fine settimana del Circus è come sempre live su Sky e in streaming su NOW
Amici di Sky, appassionati di F1, tutto pronto per le prove libere in Olanda. È il round da dove il Mondiale riparte dopo la sosta estiva. Qui la diretta giro dopo giro con il monitor dei tempi, mentre in tv è come sempre tutto LIVE su Sky Sport F1 (canale 2027). È tempo di tornare in pista, allora su i motori!
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- Dove si trova: Olanda settentrionale
- Capienza: 105.000
- Lunghezza: 4.259 m
- Curve: 14
- Giri del GP: 72
Le previsioni meteo per le prove libere di oggi
Sotto l'influenza di un'area di bassa pressione, tempo nuvoloso e con alta probabilità di pioggia per le sessioni di libere. Previsti 5-10 mm. FP1: 18°C. FP2: 19°C. Temperatura massima: 19°C.
Zandvoort, il circuito del GP d'Olanda
Costruito vicinissimo al mare, il circuito, molto apprezzato dai piloti, ha l'insidia aggiuntiva del vento che porta sul tracciato la sabbia della spiaggia. QUI LE SUE CARATTERISTICHE
Le gomme Pirelli a Zandvoort
Per la gara in Olanda, il fornitore unico del Mondiale - al suo GP numero 500 - ha selezionato uno step di mescole più morbido rispetto allo scorso anno. A disposizione dei team ci saranno infatti la C2 come Hard, la C3 come Medium e la C4 come Soft mentre la terna del 2024 era composta da C1, C2 e C3. I DETTAGLI
Verstappen: "Non sempre si vince, penso al futuro". Tutta la conconferenza del GP Olanda. CLICCA QUI
Cosa è successo nella puntata precedente: gli HIGHLIGHTS del GP Ungheria
