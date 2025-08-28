Riparte la F1, piloti in LIVE STREAMING alle 13.30

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Formula 1, la conferenza in live streaming del GP Olanda a Zandvoort

live f1

Il Mondiale di F1 riprende la sua marcia dall'Olanda e dal circuito di Zandvoort, dove alle 13.30 avrà inizio la conferenza dei piloti. Il padrone di casa Verstappen e Norris tra i protagonisti. Tutto il fine settimana della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

CLICCA QUI SE NON VEDI IL LIVE STREAMING DALLE 13.30

LIVE

Amici di Sky, appassionati di F1, bentornati in pista! Il Mondiale riparte dall'Olanda dopo la pausa estiva e dalle 13.30 ascolteremo i piloti i conferenza stampa. Appuntamento in diretta sul canale 207 e qui in live streaming. Si parte!

f1

Primo gruppo di piloti in conferenza:

  • Verstappen (Red Bull)
  • Bortoleto (Sauber)
  • Bearman (Haas)

Secondo gruppo di piloti in conferenza:

  • Norris (McLaren)
  • Albon (Williams)
  • Hadjar (Racing Bulls)

Vasseur: "Leclerc e Hamilton sono pronti e la squadra è concentrata al massimo".LE PAROLE DEL TEAM PRINCIPAL FERRARI

f1

f1

Il circuito del GP d'Olanda

Con una lunghezza di 4.3 chilometri, è tra i circuiti più corti del calendario di F1. Conta 14 curve. I DETTAGLI

f1

Nella puntata precedente... Gli HIGHLIGHTS del GP Ungheria

Tutto il programma del fine settimana a Zandvoort

Da giovedì 28 a domenica 31 agosto, appuntamento in diretta esclusiva con la quindicesima prova del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio dei Paesi Bassi,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte oggi alle 13.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima alle 12.30, la seconda alle 16. Sabato, alle 11.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 15 scattano le qualifiche. Domenica, alle 15, al via la gara.

Torna la F1 Academy

 Nel weekend olandese, in pista anche F1 Academy Championship e Porsche Super Cup.

f1

La nostra squadra per raccontarvi tutta la F1

Telecronaca di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box.

f1

Appuntamento imperdibile con Race Anatomy a fine GP

L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

f1

'Matteo Bobbi Insider'

Inoltre, durante il weekend, appuntamento speciale da non perdere con “Matteo Bobbi Insider”, che entrerà all’interno del team Haas per analizzare e far vivere da vicino come una scuderia di F1 lavora e prepara un weekend di gara.

Non solo F1 nel fine settimana dei motori su Sky. A partire dal Rally

Nel fine settimana motoristico di Sky Sport torna il WRC, che sbarca nella città di Encarnación per il Rally del Paraguay. Sabato alle 12.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW la prima TV Stage; alle 19 – Sky Sport MotoGP e NOW – la seconda. Domenica, rispettivamente alle 15 (Sky Sport Max e NOW) e alle 18 (Sky Sport MotoGP e NOW), le TV Stage numero 3 e 4.

GT World Challenge Europe

Circuito di Nürburgring protagonista del weekend con il GT World Challenge Europe, che scende in pista per il Round di Germania. Semaforo verde domenica dalle 15 su Sky Sport MotoGP e NOW. Si resta sul circuito tedesco con il Lamborghini Super Trofeo: appuntamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW sabato alle 13.25 per Gara 1, mentre domenica Gara 2 scatterà alle 10.30 (Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW).

C'è anche la IndyCar!

In pista anche l’NTT Indycar Series peril Borchetta Bourbon Music City Grand Prix (diciassettesimo e ultimo impegno del campionato), live domenica alle 20.45 su Sky Sport F1 e NOW. Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana

Il programma del GP d'Olanda 2025 LIVE su Sky

Giovedì 28 agosto

  • Conferenza piloti alle 13.30 in live streaming su Skysport.it

Venerdì 29 agosto

  • Prove libere 1: ore 12:30 - 13:30
  • Prove libere 2: ore 16:00 - 17:00

Sabato 30 agosto

  • Prove libere 3: ore 11:30 - 12:30
  • Qualifiche: ore 15:00

Domenica 31 agosto

  • Gara: ore 15:00

CONFERNZA PILOTI ALLE 13.30 IN LIVE STREAMING

  • Vuoi vedere la Formula 1? Tutti i 24 Gran Premi della stagione 2025 in diretta esclusiva su Sky: prove libere, qualifiche, sprint race e gare
  • Guarda il Gran Premio d'Olanda su Sky o in streaming su NOW

Formula 1: Altre Notizie

Riparte la F1, piloti in LIVE STREAMING alle 13.30

live f1

Il Mondiale di F1 riprende la sua marcia dall'Olanda e dal circuito di Zandvoort, dove alle 13.30...

F1, Vasseur: "Piloti pronti, squadra concentrata"

GP OLANDA

Il team principal Vasseur per il ritorno in pista a Zandvoort nel weekend 29-31 agosto: "Charles...

Ferrari, arriva Zandvoort: ecco cosa aspettarsi

Mara Sangiorgio

F1 in Olanda: piloti in LIVE STREAMING alle 13.30

guida tv

Seconda parte della stagione che scatta in questo fine settimana da Zandvoort: la ripartenza del...

Cadillac: "Bottas e Perez sanno cosa serve in F1"

Formula 1

Cadillac punta sull'esperienza in vista dell'esordio in Formula 1 del 2026 e oggi, martedì 26...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS