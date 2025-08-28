Riparte la F1, piloti in LIVE STREAMING alle 13.30

Nel fine settimana motoristico di Sky Sport torna il WRC, che sbarca nella città di Encarnación per il Rally del Paraguay. Sabato alle 12.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW la prima TV Stage; alle 19 – Sky Sport MotoGP e NOW – la seconda. Domenica, rispettivamente alle 15 (Sky Sport Max e NOW) e alle 18 (Sky Sport MotoGP e NOW), le TV Stage numero 3 e 4.