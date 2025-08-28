Riparte la F1, piloti in LIVE STREAMING alle 13.30

Formula 1, la conferenza in live streaming del GP Olanda a Zandvoort
Il Mondiale di F1 riprende la sua marcia dall'Olanda e dal circuito di Zandvoort, dove alle 13.30 avrà inizio la conferenza dei piloti. Il padrone di casa Verstappen e Norris tra i protagonisti.
Il Mondiale riparte dall'Olanda dopo la pausa estiva e dalle 13.30 ascolteremo i piloti i conferenza stampa.
Primo gruppo di piloti in conferenza:
- Verstappen (Red Bull)
- Bortoleto (Sauber)
- Bearman (Haas)
Secondo gruppo di piloti in conferenza:
- Norris (McLaren)
- Albon (Williams)
- Hadjar (Racing Bulls)
Vasseur: "Leclerc e Hamilton sono pronti e la squadra è concentrata al massimo".LE PAROLE DEL TEAM PRINCIPAL FERRARI
Il circuito del GP d'Olanda
Con una lunghezza di 4.3 chilometri, è tra i circuiti più corti del calendario di F1. Conta 14 curve. I DETTAGLI
Nella puntata precedente... Gli HIGHLIGHTS del GP Ungheria
Torna la F1 Academy
Nel weekend olandese, in pista anche F1 Academy Championship e Porsche Super Cup.
Il programma del GP d'Olanda 2025 LIVE su Sky
Giovedì 28 agosto
- Conferenza piloti alle 13.30 in live streaming su Skysport.it
Venerdì 29 agosto
- Prove libere 1: ore 12:30 - 13:30
- Prove libere 2: ore 16:00 - 17:00
Sabato 30 agosto
- Prove libere 3: ore 11:30 - 12:30
- Qualifiche: ore 15:00
Domenica 31 agosto
- Gara: ore 15:00