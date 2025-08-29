- 1.L. Norris
- 2.O. Piastri
- 3.L. Stroll
Formula 1, GP Olanda: la diretta delle seconde prove libere a Zandvoort
Prima sessione a Norris su McLaren, mentre la seconda scatterà alle 16 sul tracciato di Zandvoort. Uno guardo sempre al meteo, con le previsioni che indicano pioggia per tutto il weekend. Il fine settimana della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW
Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti o bentornati in Olanda. Alle 16 la seconda sessione di libere: qui la diretta giro dopo giro con il monitor dei tempi, mentre in tv è come sempre tutto LIVE su Sky Sport F1 (canale 2027). Mettetevi comodi, vi portiamo in pista noi!
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- Dove si trova: Olanda settentrionale
- Capienza: 105.000 spettatori
- Lunghezza: 4.259 m
- Curve: 14
- Giri del GP: 72
LA PRIMA SESSIONE. Le McLaren di Norris e Piastri sono state le più veloci nella prima sessione di prove libere al Gran Premio d'Olanda. A seguire un ottimo Stroll, poi Alonso, Albon e il padrone di casa Verstappen. Le Ferrari, invece, restano fuori dalla top 10, con Leclerc quattordicesimo e Hamilton quindicesimo. Nel VIDEO il riepilogo con la classifica e tutti i tempi delle FP1.
Questo sarà il 35° Gran Premio d’Olanda valido per il Mondiale di Formula 1, il 5° dal rientro in calendario nel 2021 dopo un’assenza cominciata nel 1986. Il rientro era previsto per il 3 maggio 2020, ma, dopo una serie di rinvii, fu cancellato il 28 maggio 2020 a causa della pandemia. Il GP d’Olanda si è sempre disputato sul circuito di Zandvoort.
Il recordman di vittorie nel GP d’Olanda è Jim Clark: 4 dal 1963 al 1967. L’ultima è leggendaria: fu la prima vittoria del mitico motore Ford Cosworth DFV 3000 V8.
Zandvoort ha visto 21 vincitori diversi in 34 edizioni.
Ancora più numeroso l’elenco di piloti a podio, ben 57. Il record di podi a Zandvoort è di Jim Clark e Niki Lauda: 6 ciascuno. Segue Jackie Stewart a 5.
Anche riguardo alle pole c’è grande varietà: 22 poleman differenti su 34 GP. Il record è di René Arnoux e Max Verstappen, 3: Verstappen può diventare il primatista assoluto quest’anno.
Tutti e 4 i GP corsi qui dal 2021 in poi sono stati vinti dalla pole
Il team plurivittorioso a Zandvoort è la Ferrari, con 8 successi dal 1952 al 1983, segue la Lotus a 6 e la McLaren a 4.
Il record delle pole per costruttore è della defunta Lotus: 8 dal 1960 al 1978, seguita dalla Ferrari a 7 e dalla Renault e Brabham a 4.
Questo può diventare il primo circuito in cui Norris vince 2 volte. Finora ha registrato le sue prime 9 vittorie in 9 circuiti diversi. Per contro, se vince Piastri, eguaglierà Norris, con le prime 9 vittorie in 9 circuiti diversi.
LA PIOGGIA IN OLANDA. L'ultimo GP d’Olanda con la pioggia è quello del ‘23, altrimenti bisogna andare al 1975 (la prima vittoria di James Hunt in F1). Nel 2023 Q1 e Q2 bagnate, ma Q3 con gomme da asciutto.
IL METEO OGGI. Sotto l'influenza di un'area di bassa pressione, tempo nuvoloso e con alta probabilità di pioggia per le sessioni di libere. Previsti 5-10 mm. FP2: 19°C. Temperatura massima: 19°C.
IL CIRCUITO DI ZANDVOORT. Costruito vicinissimo al mare, il circuito, molto apprezzato dai piloti, ha l'insidia aggiuntiva del vento che porta sul tracciato la sabbia della spiaggia. QUI LE SUE CARATTERISTICHE
LE GOMME PIRELLI. Per la gara in Olanda, il fornitore unico del Mondiale - al suo GP numero 500 - ha selezionato uno step di mescole più morbido rispetto allo scorso anno. A disposizione dei team ci saranno infatti la C2 come Hard, la C3 come Medium e la C4 come Soft mentre la terna del 2024 era composta da C1, C2 e C3. I DETTAGLI
