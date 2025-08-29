LA PRIMA SESSIONE. Le McLaren di Norris e Piastri sono state le più veloci nella prima sessione di prove libere al Gran Premio d'Olanda. A seguire un ottimo Stroll, poi Alonso, Albon e il padrone di casa Verstappen. Le Ferrari, invece, restano fuori dalla top 10, con Leclerc quattordicesimo e Hamilton quindicesimo. Nel VIDEO il riepilogo con la classifica e tutti i tempi delle FP1.