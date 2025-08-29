Stroll, incidente nelle Libere 2 del GP d'Olanda: Aston Martin distrutta. FOTO e VIDEO
Lance Stroll chiude le sue Libere 2 dopo pochi minuti dal semaforo verde: il canadese perde il controllo della sua Aston Martin in Curva 3 e si schianta contro le barriere. Nessuna conseguenza per il pilota, ma ingenti danni alla 'verdona'.
