Stroll, incidente nelle Libere 2 del GP d'Olanda: Aston Martin distrutta. FOTO e VIDEO

gp olanda fotogallery
8 foto

Lance Stroll chiude le sue Libere 2 dopo pochi minuti dal semaforo verde: il canadese perde il controllo della sua Aston Martin in Curva 3 e si schianta contro le barriere. Nessuna conseguenza per il pilota, ma ingenti danni alla 'verdona'. Il fine settimana della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

IL VIDEO E LA RICOSTRUZIONE DELL'INCIDENTE

