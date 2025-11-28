Formula 1, GP Qatar: la diretta delle prove libere a Losail
Una sola sessione di prove libere a Lusail dove torna il format della Sprint per l'ultima volta in questa stagione. Ora il via, poi sarà la volta delle qualifiche che decideranno la griglia di partenza per la gara sui 100 km. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW
Riecco Verstappen: primo con la sua Red Bull in 1:23.343
Sainz spinge la Willams al comando in 1:24.433
Russell detta ora il passo con la Mercedes in 1:24.790
Sale al quarto posto al Ferrari di Hamilton: a 1.626 dal miglor crono di Russell
Verstappen primo con la Red Bull con il tempo di 1:25.047. Poi Tsunoda e Bearman
25 giri massimo per ciascun treno di gomme in questo GP: quindi due soste saranno necessarie
VIA ALLE PROVE LIBERE DEL GP QATAR 2025!
Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti in Qatar. Penultimo appuntamento della stagione che potrebbe essere decisivo per l'assegnazione del titolo. Ora l'unica sessione di libere in vista dell'ultima Sprint del 2025: tutto live su Sky Sport F1 e qui in tempo reale, giro dopo giro.
Leclerc e le voci sul suo futuro: "Quando si vive un momento complicato e a viverlo è la Ferrari, ovviamente ci sono sempre molti più rumors. Ma come ho sempre detto, amo questo team. L’importante è che le voci non disturbino l nostro lavoro, e quello non sta succedendo. Questa è la cosa che mi rende felice, siamo molto uniti e molto motivati per provare a cambiare la situazione attuale. Spero davvero che si possa fare un weekend speciale, anche se è da molto tempo che lo dico. Però ci stiamo provando, anche per spegnere quelle voci"
In F2, Leonardo Fornaroli è stato il più veloce nelle prove libere. L'italiano dell'Invicta potrebbe laurearsi campione questo fine settimana. Così si sono classificati nelle prove i primi 5 della classifica generale.
- Fornaroli - P1
- Crawford - P10
- Browning - P4
- Verschoor - P6
- Dunne - P3
MATCH POINT NORRIS. Il campionato sempre più aperto dopo Las Vegas, la doppia squalifica delle McLaren rende la volata finale ancora più incerta. Il leader del campionato Norris, però, in Qatar avrà comunque il primo match point per conquistare il titolo. Tra Sprint Race e Gran Premio, ecco cosa dovrà accadere a Lusail nel prossimo weekend: le COMBINAZIONI
IL CIRCUITO. La F1 fa tappa in Qatar per il penultimo appuntamento del Mondiale, con ancora tutto da decidere per quel che riguarda il titolo piloti. Qui tutto quello che c'è da sapere sulla pista di Losail, in cui torna anche la Sprint Race.
LE SCELTE DI PIRELLI . Su un circuito che sottopone i pneumatici a energie paragonabili a quelle di Suzuka non potevano che essere utilizzate C1, C2 e C3. La selezione è sempre rimasta identica da quando la gara è entrata nel calendario. La superficie dell’asfalto abbastanza liscia ha generato spesso graining che contribuisce al raggiungimento di livelli elevati di usura.
MATCH POINT ANCHE PER FORNAROLI. Il pilota italiano dell'Invicta si gioca la prima chance di conquistare il titolo in Formula 2 a Lusail. E a Sky dice: "Non posso stare tranquillo con 19 punti di gap. Futuro? F1 è il sogno, ma il focus è la Formula 2". Guarda il VIDEO.
MEETING TRA PILOTI E FIA. A Lusail i commissari della Federazione e i piloti hanno discusso sulle linee guida per trovare una revisone anche alla luce della penalzzazione di Piastri in Brasile. All'incontro hanno partecipato anche i tre Commissari Sportivi nominati per la stagione 2026", si legge sul sito ufficiale della FIA
LE PREVISIONI PER SPRINT E QUALIFCHE IN QATAR
- Soleggiato e asciutto per tutto il giorno. Vento da nord da debole a moderato con raffiche fino a 25-30 km/h nel pomeriggio.
- Sprint: 25°C.
- Qualifche: 21°C.
- Max: 28°C.
