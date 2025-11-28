- 1.O. Piastri
- 2.L. Norris
- 3.F. Alonso
Formula 1, GP Qatar: le qualifiche della Sprint Race in diretta live da Losail
In pista per assegnare la pole in vista dell'ultima Sprint Race di domani. Segnali da Piastri (McLaren) dopo le libere nel weekend che potrebbe assegnare il titolo mondiale al compagno di squadra e rivale Norris. Il via alle 18.30: tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW
CLICCA QUI SE NON VEDI L MONITOR DE TEMPI - NORRIS CAMPIONE IN QATAR SE...
in evidenza
Ferrari fa qualifiche Sprint con due ali diverse: carico aumentato per Hamilton
Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti o bentornati in Qatar. Penultimo appuntamento della stagione che potrebbe essere decisivo per l'assegnazione del titolo. alle 18.30 le qualifiche in vista dell'ultima Sprint del 2025: tutto live su Sky Sport F1 (canale 207) e qui in tempo reale, giro dopo giro. Si va in pista!
F2, pole di Goethe in Qatar: Fornaroli secondo (con un problema nel finale)
In corso le qualifiche della Formula 2. Si tratta del penultimo weekend del campionato, con il leader della classifica Fornaroli (Invicta) che potrebbe laurearsi campione: l'italiano al comando a 14' dalla fine. Segui la diretta su Sky Sport F1.
Le Sprint del 2025: dove sono state corse e chi le ha vinte
- CINA - corsa il 22 marzo, vinta da Hamilton
- MIAMI - corsa il 3 maggio, vinta da Norris
- BELGIO - corsa il 26 luglio, vinta da Verstappen
- TEXAS - corsa il 18 ottobre, vinta da Verstappen)
- BRASILE - corsa l'8 novembre, vinta da Norris)
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- Lunghezza: 5.419 m
- Giri: 57
- Giri della Sprint: 19
- Curve: 16
- Inaugurazione: 2004
MATCH POINT NORRIS. Il campionato sempre più aperto dopo Las Vegas, la doppia squalifica delle McLaren rende la volata finale ancora più incerta. Il leader del campionato Norris, però, in Qatar avrà comunque il primo match point per conquistare il titolo. Tra Sprint Race e Gran Premio, ecco cosa dovrà accadere a Lusail nel prossimo weekend: le COMBINAZIONI
Match point Norris in Qatar: campione del mondo di F1 se... LE COMBINAZIONIVai al contenuto
IL CIRCUITO. La F1 fa tappa in Qatar per il penultimo appuntamento del Mondiale, con ancora tutto da decidere per quel che riguarda il titolo piloti. Qui tutto quello che c'è da sapere sulla pista di Losail, in cui torna anche la Sprint Race.
La F1 va in Qatar, conosci tutte le caratteristiche del circuito di Losail?Vai al contenuto
QUALIFCHE SPRINT, COME FUNZIONANO. Con un'unica sessione di libere, il venerdì prevede una qualifica che determina l'ordine di partenza della Sprint Race. Una qualifica più corta rispetto alla classifica, ma divisa comunque in:
- Q1: 12 minuti
- Q2: 10 minuti
- Q3: 8 minuti
Nella qualifica Sprint sono obbligatorie le seguenti gomme nuove: Q1 Media, Q2 Media. Novità per il Q3 della Sprint Shootout: non c'è obbligo di usare la soft nuova (come in precedenza).
IL PUNTEGGIO DELLA SPRINT. Vengono attribuiti ai primi 8 classificati in questo modo:
- 1° – 8 punti
- 2° – 7 punti
- 3° – 6 punti
- 4° – 5 punti
- 5° – 4 punti
- 6° – 3 punti
- 7° – 2 punti
- 8° – 1 punti
A PISTRI LE LIBERE. All'australiano della McLaren il migilor tempo nell'unica sessone di prove libere del GP Qatar. Secondo Norris e terzo Alonso. Gurada il VIDEO con tutti i tempi.
LE GOMME. Su un circuito che sottopone i pneumatici a energie paragonabili a quelle di Suzuka non potevano che essere utilizzate C1, C2 e C3. La selezione è sempre rimasta identica da quando la gara è entrata nel calendario. La superficie dell’asfalto abbastanza liscia ha generato spesso graining che contribuisce al raggiungimento di livelli elevati di usura.
GP Qatar, le gomme per il penultimo weekend di F1. LE SCELTEVai al contenuto
Il meteo per la giornata di oggi in Qatar
- Soleggiato e asciutto per tutto il giorno.
- Vento leggero da nord a nord-est.
- Temperature: 22-21°C.
- Massima: 27°C.
La nostra squadra per raccontarvi tutta la F1
Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Il resto del programma di oggi su Sky Sport F1
- Ore 18: Paddock Live
- Ore 18.30: F1 – Qualifiche Sprint
- Ore 19.30: Paddock Live
- Ore 20: Paddock Live Show
- Ore 20.30: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Gli orari delle repliche della qualifica Sprint
- Primo passaggio qualifiche Sprint: venerdì 28 novembre alle 21 sul canale 207