Sarà un fine settimana da 'sliding doors', per tanti e forse per tutti a Spielberg. Classifica alla mano, il leader del campionato Antonelli è atteso da un crocevia importante per tornare a vincere dopo lo stop a Barcellona e rimettersi in marcia verso il suo sogno Mondiale. Ma un crocevia importante sarà anche per la Ferrari, con Hamilton che, dopo il successo in Catalunya, vuole accorciare ulteriormente le distanze dalla vetta. Riscatto, invece, è la parola d'ordine nel box di Leclerc, con il monegasco che pronto a rilanciarsi su un tracciato dove in passato ha fatto bene . Ma c'è molto di più in un weekend che vi racconteremo fino all'ultima bandiera a scacchi. E arrivano anche i primi aggiornamenti con Aduo...