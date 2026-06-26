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Formula 1, GP Austria: la diretta delle prove libere a Spielberg

Si va in pista in Austria per la prima sessione di prove libere a Spielberg. Si riparte dopo il successo di Hamilton in Catalunya che ha accorciato le distanze dal leader del Mondiale Antonelli. Spazio ai rookie nelle FP1. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

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in evidenza

CLASSIFICA LIVE: ANT, RUS, PIA

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Bearman su Haas chiude la top 10

Ottavo posto per l'Alpine di Colapinto, tra Norris e Beganovic

Sale al settimo posto la McLaren di Norris: gomma gialla

Finale di sessione anche per Norris che va ora in pista. Lui il vincitore dell'ultima edizione del GP Austria

14' al termine della prima sessione di libere

Gomma rossa per Piastri e piazza al McLaren al terzo posto

Scatta al terzo posto al Ferrari di Hamilton in 1:08.549

Lindblad piazza la Racing Bulls in terza posizione: 1:08.726

Sesto tempo per Hamilton con gomma gialla: 1:09.543

Momento di difficoltà per la McLaren: Norris ancora fermo ai box

1:07.796 il tempo che lascia al comando Kimi davanti all'altra Mercedes di Russell

Gira con gomma rossa ora la Mercedes di Antonelli

Si prepara Hadjar, risolti i problemi sulla sua Red Bull: per lui alcmeno 30' di prime libere a disposizione

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Antonelli sempre al comando delle prime libere: 34' alla bandiera a scacchi

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Rastrelli sulla Racing Bulls #19 di Iwasa

Terzo tempo per Verstappen su Red Bull

Ferrari: Beganovic decimo, Hamilton diciassettesimo

Gomma gialle per le Mercedes

Antonelli si riporta in testa: 1:08.448

Torna al comando della sessione Russell in 1:08.898

Box McLaren, Matteo Bobbi: "Tra una decina di minuti Norris dovrebbe essre pronto per andare in pista"

Va in pista Verstappen per un altro tentativo: si è lavorato non sul piano meccanico, ma su quello dei software

Si lavora ancora al box Red Bull, ma Verstappen è in macchina e sembra pronto a uscire

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51' al termine della prima sessione di libere a Spielberg. Ci sono un po' di giovanotti in pista nelle FP1...

Beganovic e non sono: i rookie in pista nelle FP1 in Austria

Beganovic e non sono: i rookie in pista nelle FP1 in Austria

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Problemi legati all'idraulica anche per la McLaren di Norris. Non solo le Red Bull ferme al momento...

Antonelli si prende il primo posto in 1:09.119

Sale al secondo posto Hulkenberg con l'Audi

Antonelli secondo, terzo Abon

Russell al comando per ora in 1:10.407

Cosa c'è da sapere su Spielberg

  • Lunghezza: 4.318 metri
  • Curve: 10 (3 a sinistra e 7 a destra)
  • Rettilineo più lungo: 930 metri
  • Altitudine: circa 660-700 metri sul livello del mare (fattore che influisce sull'aerodinamica e sul raffreddamento dei motori)
  • Pendenza: fino al 12% nei tratti in salita
  • Giri del GP: 71

Si pianta subito la Red Bull di Verstappen, Hadjar invece è ai box (problema idraulico?). Non un buon inizio...

ALLERTA CALDO - Austria rovente, torna il kit di raffreddamento: come funziona

Allerta caldo in Austria, in F1 torna il kit di raffreddamento. COME FUNZIONA

Allerta caldo in Austria, in F1 torna il kit di raffreddamento. COME FUNZIONA

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LE GOMME - Per il weekend austriaco, Pirelli porta il tris di mescole più morbido: C3-C4-C5, rispettivamente Hard, Medium e Soft.

Macchina di Hadjar sui cavalletti, la sua Red Bull per ora non va in pista

si parte!

VIA ALLA PRIMA SESSIONE DI LIBERE IN AUSTRIA

Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti in Austria. Pronti a seguire con voi la prima sessione di prove libere a Spielberg: in tv la diretta è sul canale 207 di Sky, qui la nostra cronaca testuale e il live streaming

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Cosa attenderci dal fine settimana della F1 in Austria

Sarà un fine settimana da 'sliding doors', per tanti e forse per tutti a Spielberg. Classifica alla mano, il leader del campionato Antonelli è atteso da un crocevia importante per tornare a vincere dopo lo stop a Barcellona e rimettersi in marcia verso il suo sogno Mondiale. Ma un crocevia importante sarà anche per la Ferrari, con Hamilton che, dopo il successo in Catalunya, vuole accorciare ulteriormente le distanze dalla vetta. Riscatto, invece, è la parola d'ordine nel box di Leclerc, con il monegasco che pronto a rilanciarsi su un tracciato dove in passato ha fatto bene . Ma c'è molto di più in un weekend che vi racconteremo fino all'ultima bandiera a scacchi. E arrivano anche i primi aggiornamenti con Aduo...

Non solo F1 a Spielberg

Domenica, alle 15, al via la gara. In pista anche F2, F3 e Porsche Super Cup nel weekend.

Il nostro team Mondiale per raccontarvi la F1

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito.

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Domenica il post gara è con Race Anatomy

L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

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Tutto il menù di oggi su Sky Sport F1

  • Ore 09.50: F3 – Prove Libere
  • Ore 11: F2 – Prove Libere
  • Ore 13.15: Paddock Live
  • Ore 13.30: F1 – Prove Libere 1
  • Ore 14.30: Paddock Live
  • Ore 14.55: F3 - Qualifiche
  • Ore 15.50: F2 - Qualifiche
  • Ore 16.45: Paddock Live
  • Ore 17: F1 – Prove Libere 2
  • Ore 18: Paddock Live
  • Ore 18.30: Porsche Supercup – Prove Libere
  • Ore 19.30: Paddock Live Show
  • Ore 20: Conferenza stampa Team Principal (differita)

Cosa vedremo domani in DIRETTA su Sky Sport F1

  • Ore 10: F3 – Sprint Race
  • Ore 11.15: Porsche Supercup - Qualifiche
  • Ore 12.15: Paddock Live
  • Ore 12.30: F1 – Prove Libere 3
  • Ore 13.30: Paddock Live
  • Ore 14.10: F2 – Sprint Race
  • Ore 15.15: Warm Up
  • Ore 15.30: Paddock Live Qualifiche
  • Ore 16.00: F1 - Qualifiche
  • Ore 17.15: Paddock Live
  • Ore 17.45: Paddock Live Show

Il programma di domenica LIVE su Sky Sport F1

  • Ore 08.25: F3 – Feature Race
  • Ore 10.05: F2 – Feature Race
  • Ore 11.50: Porsche Supercup - Gara
  • Ore 13.30: Paddock Live
  • Ore 15: F1 - Gara
  • Ore 17: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 17.30: Debriefing
  • Ore 18: Notebook
  • Ore 18.15: Race Anatomy

I primi passaggi delle repliche di qualifiche e gara

  • Qualifiche: 18.15 e 21 su Sky Sport F1 (canale 207)
  • Gran Premio: 20 e 22 su 22 su Sky Sport F1 (canale 207)