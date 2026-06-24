Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Austria in tvguida tv
Dopo una settimana di pausa, la Formula 1 torna in scena in Austria, al Red Bull Ring. Si parte giovedì con la conferenza stampa dei piloti in diretta sul canale 207 e in streaming su Skysport.it. Il Gp d'Austria è dal 26 al 28 giugno LIVE su Sky e in streaming su NOW
Da giovedì 25 a domenica 28 giugno, appuntamento in diretta esclusiva con l’ottava prova del mondiale 2026 di F1, il Gran Premio d’Austria, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 14.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Sabato, alle 12.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domenica, alle 15, al via la gara. Nel weekend austriaco, in pista anche F2, F3 e Porsche Super Cup. Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Giovedì 25 giugno
- Ore 14.30: Conferenza stampa piloti
- Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk
Venerdì 26 giugno
- Ore 09.50: F3 – Prove Libere
- Ore 11: F2 – Prove Libere
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: F1 – Prove Libere 1
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 14.55: F3 - Qualifiche
- Ore 15.50: F2 - Qualifiche
- Ore 16.45: Paddock Live
- Ore 17: F1 – Prove Libere 2
- Ore 18: Paddock Live
- Ore 18.30: Porsche Supercup – Prove Libere
- Ore 19.30: Paddock Live Show
- Ore 20: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Sabato 27 giugno
- Ore 10: F3 – Sprint Race
- Ore 11.15: Porsche Supercup - Qualifiche
- Ore 12.15: Paddock Live
- Ore 12.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 14.10: F2 – Sprint Race
- Ore 15.15: Warm Up
- Ore 15.30: Paddock Live Qualifiche
- Ore 16.00: F1 - Qualifiche
- Ore 17.15: Paddock Live
- Ore 17.45: Paddock Live Show
Domenica 28 giugno
- Ore 08.25: F3 – Feature Race
- Ore 10.05: F2 – Feature Race
- Ore 11.50: Porsche Supercup - Gara
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 15: F1 - Gara
- Ore 17: Paddock Live Post-Gara
- Ore 17.30: Debriefing
- Ore 18: Notebook
- Ore 18.15: Race Anatomy