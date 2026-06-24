Dopo una settimana di pausa, la Formula 1 torna in scena in Austria, al Red Bull Ring. Si parte giovedì con la conferenza stampa dei piloti in diretta sul canale 207 e in streaming su Skysport.it. Il Gp d'Austria è dal 26 al 28 giugno LIVE su Sky e in streaming su NOW

Da giovedì 25 a domenica 28 giugno, appuntamento in diretta esclusiva con l’ottava prova del mondiale 2026 di F1, il Gran Premio d’Austria, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 14.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Sabato, alle 12.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domenica, alle 15, al via la gara. Nel weekend austriaco, in pista anche F2, F3 e Porsche Super Cup. Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.