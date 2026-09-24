F1, oggi prove libere del GP Azerbaijan: risultati e i tempi della prima sessione a Baku
Russell su Mercedes il più veloce delle Libere 1 in Azerbaijan. Secondo Verstrappen e terzo Leclerc. Problemi per Antonelli.m Qui i tempi, si riparte alle 14 con le FP2. Il weekend di Baku è live su Sky e in streaming su NOW
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- Russell il più veloce, poi Verstappen e Leclerc