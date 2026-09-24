F1, Antonelli si ferma nelle Libere 1 a Baku: problema idraulico. FOTO e VIDEO
Parte in salita il giovedì di Baku per Antonelli: il pilota italiano perde l'idraulica della vettura e deve fermare la Mercedes a circa 30' dal termine delle FP1 in Azerbaijan. Fumata dalla W17, in precedenza c'erano stati problemi anche per la Williams di Sainz. Il weekend di Baku è live su Sky e in streaming su NOW
- Stop a circa 30' dalla fine delle Libere 1: problemi idraulici per la W17 di Antonelli che è costretto ai box quando era in testa alla classifica.
- Fiamme e dumo anche dalla Williams di Sainz, ma in questo caso per problemi ai freni. Nel finale di sessione il pilota è rientrato in pista.