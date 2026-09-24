Parte in salita il giovedì di Baku per Antonelli: il pilota italiano perde l'idraulica della vettura e deve fermare la Mercedes a circa 30' dal termine delle FP1 in Azerbaijan. Fumata dalla W17, in precedenza c'erano stati problemi anche per la Williams di Sainz. Il weekend di Baku è live su Sky e in streaming su NOW

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