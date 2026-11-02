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F1, trionfo Antonelli: "maturo, talento, futuro", cosa hanno detto di lui gli altri piloti

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Per tutta la stagione l'hanno rincorso ma anche elogiato: il talento purissimo di Kimi Antonelli è stato riconosciuto da tutti i colleghi più "esperti". Ma in che termini ne hanno parlato nelle loro interviste nel corso dell'anno? Dall'analisi delle loro parole emergono alcuni termini ricorrenti: da Hamilton a Verstappen, fino ad Alonso e Leclerc, ecco il pensiero dei "senatori" della griglia sul nuovo campione del mondo

KIMI CAMPIONE, LO SPECIALE: NEWS, VIDEO E FOTO

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