Dalla Toleman alla Williams, passando per la Lotus che l'ha fatto conoscere al circus come uno dei migliori del mondo e soprattutto la McLaren, a cui ha legato i maggiori successi. Ecco tutte le monoposto che hanno accompagnato Ayrton Senna nei suoi 11 anni di carriera in Formula 1

SPECIALE SENNA – LE INIZIATIVE – PROGRAMMAIZONE SKY