Quello che (ancora) non sapete su Piastri e Norris

Sono i due grandi protagonisti del Mondiale 2025, Oscar Piastri e Lando Norris, rispettivamente primo e secondo in classifica nella lotta al titolo piloti. Il primo è in vantaggio sul secondo di 34 punti ma nulla è ancora deciso. In pista li conosciamo bene, Oscar è serio e determinato, Lando è più veloce ma anche più incostante, ma siete proprio sicuri di sapere tutto su di loro?