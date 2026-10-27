La prima sessione di prove libere all'Autodromo Hermanos Rodriguez vedrà diversi rookie in pista: sono per ora 5 i giovani piloti confermati. Tra questi anche Gabriele Minì con l'Alpine, che farà il suo debutto assoluto in una sessione ufficiale di Formula 1: "Abbiamo lavorato molto dietro le quinte al simulatore, sono davvero grato al team per l'opportunità", ha commentato l'italiano sui canali Alpine. Il weekend sarà live dal 30 ottobre all'1 novembre su Sky e in streaming su NOW

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