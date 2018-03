F1, stanno arrivando: gli orari del GP d'Australia

Gli orari del primo week end di Formula 1 2018: a che ora sarà la partenza?

Giovedì sveglia all'alba e orario puntato alle 5 del mattino (ora italiana) per seguire le prime parole della stagione con la conferenza stampa. Nella notte tra giovedì e venerdì la parola passa alla pista con le prime due sessioni di Prove Libere (ore 2 e 6), seguite dalla conferenza stampa dei Team Principal, alle 8 di venerdì mattina. Dopo il terzo turno di libere in programma venerdì notte (ore 4), sabato è tempo di qualifiche, in diretta esclusiva dalle 7. Domenica mattina, poi, la prima gara della stagione, al via alle 7.10 (repliche alle ore 10, 14 e 20). Qualifiche e gara saranno live anche su Sky Sport 1.

Come fare a seguire il GP d'Australia 2018?

La nuova Formula 1 di Sky è ovunque, sempre insieme a voi per questo oltre a una programmazione tv in diretta che vi porterà a vivere a pieno tutte le emozioni come se foste in una monoposto, ci saranno tutte le informazioni su sito e App a tenervi compagnia e inchiodati al divano. Il racconto della F1 su Sky è sempre all’avanguardia, con la grande novità della diretta di tutti i GP di Formula 1 anche in 4K HDR, grazie a Sky Q, per vivere il Mondiale con immagini ancora più definite e garantire la migliore qualità di visione in assoluto. Ancora più approfondite le analisi tecniche, grazie al "Remote garage". Come per un team di F1, anche la squadra di Sky Sport ha il suo tecnico speciale: è Matteo Bobbi, collegato da remoto con la pista in una postazione tecnologica per spiegare e rendere comprensibili con Sky Sport Tech le traiettorie, le caratteristiche e gli step di evoluzione delle monoposto. Ottimizzato ai massimi livelli anche lo Sky Pad, con Davide Valsecchi che incontra in pista i top driver per analizzare le azioni salienti del week end con il suo schermo interattivo.

Il GP di Melbourne in tv su Sky

La conferenza stampa. Ci saranno Sebastian Vettel (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes) e Daniel Ricciardo (Red Bull) a rompere il ghiaccio nella prima conferenza stampa del Mondiale di F1 2018. Molti lo considereranno una sorta di primo e virtuale podio della stagione visto che sono questi i team al momento più accreditati per piazzarsi in testa alla classifica piloti e costruttori. Alle 5 il via alla conferenza.

Le prove libere - Dopo la "prima chiacchierata" Mondiale, a parlare poi sarà la posta. All'Albert Park, su un tracciato di solito aperto alla circolazione ordinaria della città di Melbourne, a sfrecciare saranno le nuove monoposto. Alle 2 il semaforo verde per le PL1, alle 6 la seconda sessione.

Qualifiche - La prima pole non si scorsa mai. C'è grande attesa per le prime qualifiche del 2018, soprattutto dopo quanto visto con i test di Barcellona, con temponi che hanno portato il crono anche sotto l'1'18''. Tempi ottenuti con le mescole più morbide - le hyper soft - ma pur sempre indicativi di monoposto sempre più veloci e pronte a sorprendere già nelle qualifiche di questo sabato, che avranno inizio alle 7.

La gara - Un anno fa vinse Sebastian Vettel. La Ferrari ha tutte le intenzioni di ripetersi e soprattutto di mettere da parte i primi e pesanti punti per costruire un successo che manca dal 2007 nel Mondiale piloti - con un sempre agguerrito Kimi Raikkonen - e dal 2008 ne costruttori. Non starà certo a guardare la Mercedes, che con il campione in carica Lewis Hamilton e Valtteri Bottas resta il team da battere.

Non solo tv: il liveblog della gara in tempo reale su sito e l’app di Sky Sport

Il racconto della Formula 1 è anche su skysport.it e l'App di Sky Sport. Con il nostro liveblog vi porteremo nei circuiti di tutto il mondo per farvi vivere da vicino le grandi emozioni della Formula 1. Cronaca, foto, video esclusivi e sondaggi per non farvi perdere nulla dalla prima gara della stagione in Australia. Dalla conferenza piloti all'ultimo giro della gara, non vi faremo perdere nemmeno un attimo del nuovo campionato.

Tutta la programmazione Sky in diretta

Giovedì 22 marzo

Ore 5: conferenza stampa piloti F1

Ore 7.30: Paddock Live Pit Walk



Venerdì 23 marzo

Ore 1.45: Paddock Live

Ore 2: Prove Libere 1

Ore 3.30: Paddock Live

Ore 5.45: Paddock Live

Ore 6: Prove Libere 2

Ore 7.30: Paddock Live

Ore 8: conferenza stampa Team Principal

Ore 9: Paddock Live Show



Sabato 24 marzo

Ore 3.45: Paddock Live

Ore 4: Prove Libere 3

Ore 5: Paddock Live

Ore 6: Paddock Live

Ore 7: Qualifiche

Ore 8.15: Paddock Live

Ore 10.15: Paddock Live Show



Domenica 25 marzo

Ore 5.25: Paddock Live

Ore 7.10: Gara (repliche alle ore 10, 14 e 20)

Ore 9.10: Paddock Live

Ore 9.30: Paddock Live – Ultimo Giro

Ore 12.30: Race Anatomy

La Formula 1 anche in differita su TV8

Qualifiche e Gran Premio d'Australia saranno trasmesse in differita su TV8: sabato appuntamento con la pole position alle 18:30, domenica alle 20.30 per rivivere lo spettacolo della gara d'esordio della Formula 1 2018.