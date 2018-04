Primo Vettel, secondo Hamilton e terzo Bottas. Questo il verdetto delle qualifiche del GP dell'Azerbaigian, con il tedesco della Ferrari che ha conquistato la terza pole consecutiva. Sfiorata da Hamilton che, prima di scendere in pista, ha lanciato un appello ai tifosi attraverso il suo profilo di Instagram. "Buongiorno, vorrei energia positiva da tutti voi. Ci stiamo preparando per le qualifiche e per la gara. Adesso fa caldo, però mi hanno detto che durante la gara il clima sarà più freddo. Ed è per questo che sarà importante capire le gomme. È una cosa che gli altri stanno facendo meglio di noi. Mandateci la vostra energia posititva. Non è stata la stagione migliore finora, ma darò tutto quello che ho. Sono in forma e concentrato. Perderemo e vinceremo insieme".